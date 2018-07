Ngồi trong ô tô phơi nắng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Hầu hết kính cửa xe ô tô có thể cản được tia UVB gây ra hiện tượng rám nắng nhưng lại không ngăn được tia UVA, những tài xế có thói quen hay hạ cửa kính xe có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Dược The Stain Louis đã nộp nghiên cứu báo cáo của họ với Viện da liễu Mỹ, báo cáo chỉ ra rằng khi bạn để xe ô tô dưới thời tiết 35 độ C trong thời gian 40 phút thôi cũng đủ khiến xe bạn biến thành "lò nướng bánh mỳ" 70 độ C.

Đặc biệt, thời gian phơi xe dưới nắng càng lâu, xe của bạn sẽ càng bị tăng nhiệt độ một cách nhanh chóng, điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ô tô mà còn ảnh hưởng đến người ngồi bên trong ô tô.

Đối với những người đàn ông, tỉ lệ ung thư tương đương với diện tích vùng da tiếp xúc với tia UV thường xuyên. Ở Mỹ là phần bên trái của ở thể vì ở đây vô lăng tay lái được đặt ở bên trái.

Đối với trẻ em, việc ngồi trong xe phơi nắng đã gây ra nhiểu hậu quả đáng tiếc. Ở Mỹ, từ tháng 1-5/2018 đã có 6 trẻ em tử vong trên xe. Trung bình mỗi năm có 37 trẻ mất vì lý do này, nguyên nhân đến từ sự vô tâm và hay quên của người lớn.

Tỉ lệ ung thư da tương đương với diện tích da tiếp xúc tia UV thường xuyên. (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, dưới tác động của thời tiết, nhiều bộ phận trên ô tô sẽ bị biến chất, rất dễ trở thành những tác nhân gây hại cho sức khỏe của chủ nhân. Khi nhiệt độ tăng, một số chất liệu trong xe như nhựa vinyl, cao su sẽ bắt đầu bay hơi, đồng thời dầu và dung môi bên trong vật liệu sẽ bắt đầu bị hóa hơi.

Chúng sẽ tạo thành những mảng bám trên xe, mảng bám và mùi sẽ không gây tác hại ngay lập tức nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, con người sẽ gặp một số vấn đề về hô hấp và dẫn đến ung thư.

Cúng theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, khi nhiệt độ bên trong xe lên đến 50 độ C sẽ làm bay hơi các chất độc hại và hiện tượng này có tên khoa học là heatstroke hay dễ hiểu hơn là "hiệu ứng nhà kính".

Trong thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng, dưới sức nắng nóng trên cao và mặt đường, chiếc xe trở thàng 1 "nhà kính" mini, gây sốc nhiệt cho người ngồi bên trong, thân nhiệt tăng cao và không thể giải nhiệt gây ra chứng thân nhiệt cao.

Các chuyên gia khuyên rằng, đối với các cửa bên ô tô, giảm kích thước của câc tấm kính hay dùng những loại kính có khả năng lọc tia cực tím sẽ giúp hạn chế nguy cơ ung thư da cho người thường xuyên sử dụng ô tô.

