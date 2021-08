Ngoài Trấn Thành - Hari Won, Vbiz còn 1 cặp vợ chồng cũng chưa muốn sinh con

Trấn Thành - Hari Won vẫn là cặp đôi gây nhiều chú ý dù showbiz đang tạm đóng băng vì dịch. Không phải vì Hari Won đoảng chuyện bếp núc thì cũng là nghi án cô mang thai, tất cả đều được dân tình mổ xẻ không ngớt.

Đã 5 năm trôi qua nhưng cặp đôi vẫn tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son và chưa có động thái rục rịch chuẩn bị kế hoạch sinh con. Có lẽ vì thế mà người hâm mộ rất trông đợi vào tin vui của cặp vợ chồng này. Thế nhưng, Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn Hari Won đang mang thai.

Hari Won liên tục mặc quần áo rộng làm rộ lên nghi vấn mang thai.

Trên sóng livestream một chương trình ngày 12/08, Trấn Thành bày tỏ: "Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm 1 sinh linh, nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại để làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết".

Trên sóng livestream, nam MC khẳng định: "Không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn".

Lời giải thích của Trấn Thành khiến cư dân mạng bỗng liên tưởng đến Khởi My - Kelvin Khánh, một cặp vợ chồng khác cũng đã cưới nhau gần 5 năm nhưng chưa hề có ý định sinh em bé. Tại fanmeeting được tổ chức vào năm ngoái, Kelvin Khánh cho biết: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Sau chia sẻ của chồng, Khởi My cũng lầy lội tiết lộ thêm lý do cụ thể: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!".

Kelvin Khánh và Khởi My cũng quyết định không sinh con.

Cả Trấn Thành - Hari Won và Khởi My - Kelvin Khánh đều có những lý do riêng để trì hoãn hoặc không muốn sinh con. Và dù lý do đó là gì thì người hâm mộ cũng hết lòng ủng hộ và tôn trọng quyết định của họ.