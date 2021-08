Dân mạng mỉa mai bài đăng của Jack: ‘Đúng chính tả nhưng xin lỗi nhầm người’

Tối muộn ngày 10/08, Jack chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau lùm xùm có con với hot girl Thiên An và “bắt cá hai tay” với một cô gái khác. Theo đó, giọng ca Hoa hải đường gửi lời xin lỗi đến các fan, nhãn hàng cũng như những người đã yêu thương mình.

Lời xin lỗi của Jack được đăng tải trên trang cá nhân.

Trong tâm thư, Jack thừa nhận có tình cảm với Thiên An trong quãng thời gian tách ra hoạt động riêng. Trước đó, hai người có quen biết khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Anh khẳng định tình cảm giữa hai người là tự nguyện nhưng sau đó Jack và Thiên An chia tay. Theo lời Jack, trong thời gian này, anh không hẹn hò ai.

Jack cũng lên tiếng phủ nhận chuyện thiếu quan tâm đến con. “Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành”, anh cho biết.

Jack phủ nhận chuyện phụ bạc Thiên An.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại cảm thấy khó hiểu khi Jack “xin lỗi cả thế giới” trừ Thiên An và con gái ruột - hai nhân vật được coi là nạn nhân chính trong vụ lùm xùm này. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng fandom Đom Đóm đã tụ họp, kêu gọi ủng hộ tiền để nhờ người "yểm bùa" con gái của Thiên An. Nếu muốn đứa trẻ bình an, Thiên An phải xóa bài viết bóc phốt Jack trong vòng 24h và xin lỗi nam ca sĩ.

Thiên An lo lắng vì con gái bị fan của Jack dọa yểm bùa.

Lo lắng cho con gái, nàng hot girl phải lên tiếng cầu cứu: "Mọi người ơi... là mọi người yêu cầu em lên tiếng. Mọi người làm vậy có ác với mẹ con em không? Mọi người chỉ trích mình đi, mình thay con nhận hết lỗi lầm. Tha cho bé được không? Mọi người giúp em tìm người đăng bài đe dọa được không? Mẹ con em đơn thân độc mã nên không làm gì được ạ".

Cư dân mạng cho rằng, những tai bay vạ gió mà hai mẹ con Thiên An phải chịu đều xuất phát từ Jack và người hâm mộ. Và dù nam ca sĩ không trực tiếp gây tổn hại đến Thiên An và con gái thì cũng phải có trách nhiệm với chuyện người hâm mộ có những hành động quá khích.

“Không quản lý được fan cũng là lỗi của người nổi tiếng đấy. Bên Hoa ngữ người ta phải lên tiếng xin lỗi ầm ầm kia kìa”, “Khó hiểu thật sự, người cần được xin lỗi thì chẳng thấy Jack nói một câu, bây giờ lại đi xin lỗi fan?”, “Để con gái ruột bị đe dọa cỡ đó mà anh này chẳng thấy có lỗi gì nhỉ?”, “Nguyên bài đăng không sai một lỗi chính tả luôn, nhưng hình như xin lỗi nhầm người thì phải, còn mẹ con Thiên An thì sao, chẳng lẽ họ không xứng nhận một lời xin lỗi đàng hoàng, tử tế?”, cư dân mạng phản ứng gay gắt trước bài đăng của Jack.

Dân mạng yêu cầu Jack xin lỗi Thiên An và bé Sol.

Dù vậy, cuối tâm thư, Jack cho biết, ồn ào vừa qua là bài học cho bản thân. Nam ca sĩ xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến.