Phận mẹ đơn thân trong Vbiz: Nàng hot girl được Jack chu cấp 5 triệu để nuôi con

Một gia đình nhỏ với đầy đủ cha mẹ, con cái là điều mà ai cũng mong ước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà một số sao Việt lựa chọn trở thành mẹ đơn thân. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng người nổi tiếng nuôi con dễ dàng vì có thu nhập cao, những bà mẹ đơn thân này cũng từng trải qua quãng thời gian chật vật chẳng kém ai.

Thiên An được Jack chu cấp 5 triệu đồng/tháng để nuôi con

Vụ lùm xùm nam ca sĩ Jack có con với bạn gái cũ Thiên An đang là sự kiện thu hút sự quan tâm nhất trên mạng xã hội. Theo lời kể của Thiên An, cô và Jack đường ai nấy đi sau khi cô sinh em bé được 20 ngày. Trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân, Thiên An tỏ ra buồn bã và thất vọng với Jack về trách nhiệm của một người cha. Cô tiết lộ gia đình Jack chu cấp một khoản tiền chăm lo cho con gái hàng tháng là 5 triệu đồng.

Thiên An tiết lộ Jack chu cấp 5 triệu đồng/tháng để nuôi con.

Qua lời kể của nhiếp ảnh gia Trần Vũ Bằng, nàng hot girl thậm chí phải thường xuyên chạy xe máy hàng chục cây số để kiếm tiền dù đang bầu bí. Thậm chí, Thiên An phải tự đi khám thai hay vào bệnh viện khi động thai mà không dám phiền đến Jack vì nghĩ cho sự nghiệp của người yêu.

Thiên An vất vả khổ cực vì nuôi con nhưng không dám làm phiền đến Jack.

Ca sĩ Hiền Thục đi đâu cũng phải mang con theo

Hiền Thục chia tay với Tuấn Thăng vào năm 2002, từ đó cô quyết định ở vậy nuôi con dù mới chỉ 21 tuổi. Nữ ca sĩ tâm sự, việc một mình sinh con và đi hát để kiếm tiền chăm lo cho bé làm cô thôi buồn sau đổ vỡ hôn nhân.

Quãng thời gian một mình nuôi con ở tuổi 20 không hề dễ dàng khi Hiền Thục đi đâu cũng phải mang con theo. Đó là khoảng thời gian u tối với nữ ca sĩ, nhưng cô không trách móc vì bản thân đã lựa chọn. Tuy vậy, cũng có lúc cô tưởng chừng kiệt sức khi phải nuôi con một mình và đối diện với điều tiếng dư luận ở thời điểm đó.

Hiền Thục chọn làm mẹ đơn thân ở độ tuổi còn rất trẻ.

Con gái cô là Gia Bảo cũng rất thân thiết với mẹ, cả hai xem nhau như chị em. Cô bé không hỏi về ba mà chỉ cùng mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc. Hiện tại, Gia Bảo đang du học ở Mỹ và dù có mẹ là ca sĩ nổi tiếng nhưng Hiền Thục không bao giờ lấy đó để gây áp lực cho con. Hiền Thục luôn từ chối những lời mời con mình đóng quảng cáo, vì muốn bé lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

Hai mẹ con ở thời điểm hiện tại.

Diễn viên Thu Quỳnh trầm cảm vì giành quyền nuôi con

Vụ ly hôn của Thu Quỳnh và Chí Nhân từng là tâm điểm của báo giới vào năm 2015. Chia tay chồng, nữ diễn viên có sự nghiệp khởi sắc hơn với một loạt vai diễn ấn tượng trong Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con… và gần đây nhất là Hương Vị Tình Thân. Sự nghiệp thành công giúp Thu Quỳnh có thể chăm sóc tốt cho con trai khi làm mẹ đơn thân.

Thu Quỳnh và Chí Nhân ly hôn vào năm 2015.

Để có được trái ngọt như hôm nay, Thu Quỳnh đã phải trải qua chứng trầm cảm kéo dài để giành quyền nuôi con. Đối với cô, mọi việc ban đầu đều không dễ dàng vì cô phải gồng mình cáng đáng nhiều thứ, vừa là bố vừa là mẹ. Càng về sau thì công việc của cô trở nên thuận lợi hơn và nữ diễn viên cũng không còn chịu nhiều áp lực.

Nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn trầm cảm vì phải giành quyền nuôi con.

Mỗi sáng, cô dậy sớm đưa con đi học rồi chiều đón về. Nếu hôm nào bận công việc, nữ diễn viên sẽ nhờ ông bà ngoại. Con trai của Thu Quỳnh hiện đã lên 5 tuổi, cậu nhóc rất tinh nghịch và thường xuyên bày trò để chọc mẹ cười, rủ mẹ tập thể dục cùng…