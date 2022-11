(VTC News) -

Thử nghiệm lâm sàng pha III EMPA-KIDNEY cho thấy lợi ích đáng kể cho tim mạch và thận ở bệnh nhân trưởng thành bị bệnh thận mạn. Khi điều trị bằng thuốc empagliflozin, nguy cơ tiến triển bệnh thận hoặc nguy cơ tử vong do tim mạch giảm rõ rệt đến 28% so với nhóm chứng.

Các kết quả này được công bố trong Tuần lễ Thận học 2022 của Hội Thận học Hoa Kỳ (the American Society of Nephrology - ASN) bởi Đơn vị Nghiên cứu Sức khỏe Dân số của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa - Medical Research Council Population Health Research Unit (MRC PHRU) tại Đại học Oxford, đơn vị thiết kế, tiến hành và phân tích kết quả nghiên cứu EMPA-KIDNEY, hợp tác với Boehringer Ingelheim và Eli Lilly and Company (NYSE: LLY). Các kết quả cũng được công bố đồng thời trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

EMPA-KIDNEY là thử nghiệm thuốc ức chế SGLT2 trên bệnh nhân suy thận mạn cho thấy giảm đáng kể tỷ lệ nhập viện chung (14%) so với nhóm chứng, đây là một trong những tiêu chí đánh giá phụ quan trọng được xác định trước khi nghiên cứu.

Suy thận mạn làm tăng nguy cơ nhập viện của người bệnh lên gấp đôi và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, chi phí nhập viện chiếm 35-55% tổng chi phí chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân suy thận mạn.

Nghiên cứu mới đem lại hy vọng cho bệnh nhân bệnh thận mạn.

Dữ liệu an toàn chung khá tương đồng so với những nghiên cứu trước đây, xác định về tính an toàn của thuốc empagliflozin.

“Hiện rất cần những liệu pháp điều trị mới chứng minh có thể làm chậm tiến triển bệnh thận mạn và từ đó có thể giảm nhu cầu lọc thận hoặc ghép thận cho bệnh nhân.

Các kết quả cho thấy thuốc empagliflozin mang lại hiệu quả ở người trưởng thành có bệnh thận mạn ở tất cả các giai đoạn khác nhau, kể cả có hoặc không có bệnh đái tháo”, theo ông William Herrington, Phó Giáo sư tại Đơn vị Nghiên cứu Sức khỏe Dân số của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (thuộc Oxford Population Health), chuyên gia cố vấn danh dự về thận học, đồng nghiên cứu viên chính của thử nghiệm EMPA-KIDNEY.

“Thiết kế của thử nghiệm EMPA-KIDNEY hướng đến nhiều đối tượng bệnh nhân hơn bao giờ hết”, Giáo sư Richard Haynes, đồng nghiên cứu viên chính thử nghiệm cho biết.

“Những thử nghiệm thuốc ức chế SGLT2 trước đây chỉ tập trung vào một số nhóm bệnh nhân bị bệnh thận mạn nhất định, như người mắc đái tháo đường hoặc có nồng độ protein niệu cao. Những kết quả thử nghiệm tích cực hiện nay tiến hành trên nhiều đối tượng bệnh nhân bệnh thận mạn mở ra cơ hội cải thiện điều trị cho nhiều người mắc bệnh lý này hơn”.

EMPA-KIDNEY là thử nghiệm thuốc ức chế SGLT2 chuyên biệt rộng nhất và lớn nhất từ trước đến nay. Nghiên cứu này gồm 6.609 người tham gia với nhiều bệnh lý nền, trong đó có nhiều người đồng thời mắc bệnh tim mạch, thận hoặc bệnh rối loạn chuyển hóa. Thử nghiệm đánh giá cả những kết quả về thận và tim mạch ở những người bệnh thận mạn với nhiều mức độ khác nhau.

"Liên minh Boehringer Ingelheim và Lilly tự hào rằng nghiên cứu EMPA-KIDNEY đã tạo ra bước ngoặt quan trọng cho thuốc Empagliflozin,” bà Carinne Brouillon, người đứng đầu mảng dược phẩm dành cho người và là thành viên của Ban điều hành, chia sẻ.

“Dữ liệu ngày hôm nay sẽ bổ sung thêm các chứng cứ cho chương trình nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi, gồm hơn 500.000 người trưởng thành mắc bệnh lý tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa. Nghiên cứu EMPA-KIDNEY củng cố vai trò tiềm năng của thuốc empagliflozin trong việc thay đổi cách quản lý mà nhóm những bệnh lý này tác động qua lại lẫn nhau''.

“Những kết quả hôm nay từ thử nghiệm EMPA-KIDNEY sẽ là tin mừng cho những người đang mắc bệnh thận mạn và cả cộng đồng y khoa. Chúng tôi cũng được khích lệ khi kết quả giảm nguy cơ nhập viện chỉ sau 2 năm, những kết quả này cũng nhất quán với dữ liệu của Empagliflozin trong các thử nghiệm về kết cục tim mạch trước đây”, theo TS.BS Jeff Emmick, Phó Chủ tịch, Nhà phát triển sản phẩm của Lilly.

“Liên minh rất mong thảo luận về những kế hoạch cấp phép lưu hành thuốc cho bệnh suy thận mạn với các cơ quan y tế trên toàn cầu trong thời gian sớm nhất”.