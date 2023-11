Nghi phạm cướp ngân hàng Agribank Cửa Lò khai gì?

(VTC News) -

Ngày 15/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, rú tại phường Trường Thi, TP Vinh) - kẻ dùng dao xông vào cướp ngân hàng Agribank Cửa Lò.

Tên này bị bắt khi đang trốn ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Wave anpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động.

Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tên này khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Trước đó, khoảng 14h18 ngày 14/11/2023, Nguyễn Tuấn Anh xông vào Ngân hàng Agribank, thị xã Cửa Lò dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Tuấn Anh

Gần đây, nhiều vụ cướp ngân hàng liên tục xảy ra ở nhiều địa phương.

Ngày 27/10, Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre) bị Công an TP.HCM bắt giữ điều tra về hành vi Cướp tài sản và dấu hiệu tội phạm khác, 3 ngày sau khi cướp Chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn.

Trước đó, ngày 24/10, ngay sau khi nhận thông tin về vụ cướp, các lực lượng của Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết “nóng”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết, các nghi phạm không quen biết nhau ngoài đời, chỉ tham gia hội nhóm trên mạng, rồi nhắn tin, trao đổi với nhau. Khi liên lạc với nhau nghi phạm còn nói dối tên của mình nên khó trong quá trình truy bắt.

Nhóm này đã móc nối, cấu kết, trao đổi, bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện vụ cướp qua mạng xã hội, thể hiện sự manh động, liều lĩnh.