Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ tạt nước sôi vào 3 mẹ con hàng xóm

(VTC News) -

Ngày 22/7, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết đang hoàn tất điều tra vụ việc bé gái 7 tuổi cùng mẹ và em gái 2 tuổi bị tạt nước sôi, bỏng nặng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 20/6, chị Hà T.T. (SN 1996, ở xóm Quét, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn) cùng 2 con nhỏ đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị người phụ nữ cùng xóm là Hà Thị Quyên (SN 1994) hất cả can nước sôi vào người.

Vụ việc khiến chị T. và 2 con gái là Hà T.D. (7 tuổi), Hà T.L. (2 tuổi) bị bỏng, phải đưa đi sơ cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn.

Cháu Hà T. D. (7 tuổi) bị bỏng nặng sau khi cùng mẹ và em gái bị hàng xóm tạt nước sôi.

Nhận được thông tin, UBND xã Đông Cửu cử cán bộ xuống làm rõ. "Thấy vụ việc có thể nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền của công an xã nên chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Thanh Sơn vào cuộc", ông Hà Văn Cách, Chủ tịch UBND xã Đông Cửu, cho biết.

Ngày 21/6, Công an huyện Thanh Sơn đã trưng cầu Trung tâm pháp ý tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khoẻ của chị Tiền, cháu Du và cháu Liên. Kết quả giám định thương tích, chị T. bị tổn hại 15%, cháu D. bị tổn hại 15% và cháu L. bị tổn hại 6% sức khoẻ.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Quyên về tội "Cố ý gây thương tích". Kết quả điều tra cho thấy chị Hà Thị Quyên nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị T. nên đã chuẩn bị nước sôi vào can nhựa, mang sang nhà chị T. hất gây bỏng cho chị T. và 2 con gái.

Công an huyện Thanh Sơn đang hoàn tất quá trình điều tra để tiếp tục các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.