Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, dân mạng cho rằng xin lỗi là chưa đủ

Showbiz Việt thời gian gần đây "nóng" với việc hàng loạt nghệ sĩ bị phanh phui quảng cáo tiền ảo, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe kém chất lượng hoặc quảng cáo quá công dụng, sai sự thật. Một số người đã lên tiếng xin lỗi khán giả như Quyền Linh, Nam Thư và mới đây nhất là Hồng Vân.

Hàng loạt nghệ sĩ xin lỗi

Với sự phát triển của mạng xã hội, việc quảng cáo của nghệ sĩ ngày nay không chỉ giới hạn trên báo chí, truyền hình mà hoạt động giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng Facebook, TikTok hay YouTube ngày càng phổ biến, trong đó có việc nghệ sĩ trực tiếp phát đi thông tin, thông điệp quảng cáo trên trang cá nhân hoặc kênh riêng.

Hình thức quảng cáo này rất khó kiểm soát khi các nhãn hiệu, mặt hàng xuất hiện tràn lan. Công chúng nhiều khi không biết gì về nhà sản xuất lẫn sản phẩm mà chỉ nghe nghệ sĩ tán dương về tác dụng trên trời và tin tưởng mua dùng. Hàng loạt ngôi sao quảng cáo thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, ung thư dạ dày, u xơ, u nang, viêm họng... và bị phàn nàn là sản phẩm không đủ chất lượng hoặc công dụng bị nói quá lên. Có những ca sĩ, diễn viên hài bị "kêu" vì quảng bá cả kem trộn, thuốc giảm cân chưa được kiểm chứng nguồn gốc.

Rồi cả tiền ảo bất hợp pháp cũng được hàng loạt người nổi tiếng trong giới giải trí quảng cáo trong khi bản thân họ không đủ hiểu biết về lĩnh vực này. Bị dư luận phản ứng quyết liệt, họ mới vội xóa bài và nhiều người lặng im không xin lỗi.

Ngày 20/5, Ban tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM gửi công văn nêu tình trạng một số nghệ sĩ ở TP.HCM giới thiệu, quảng cáo trái luật một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, tiền ảo..., có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và tài sản người tiêu dùng. Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật thành phố kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm tương tự trên các phương tiện, đảm bảo nội dung phải trung thực, chính xác, rõ ràng.

Trước động thái này, một số nghệ sĩ vội lên tiếng xin lỗi công chúng. Trên mạng xã hội, Nam Thư thừa nhận nội dung bài quảng cáo sản phẩm đăng trên fanpage của cô là hoàn toàn sai nên chân thành gửi lời xin lỗi.

Nghệ sĩ Quyền Linh, người từng khẳng định sản phẩm anh đang giới thiệu có khả năng điều trị tốt gấp 70 lần so với curcumin bình thường - chức năng không được ghi trong giấy xác nhận quảng cáo do Cục An toàn Thực phẩm cấp, cũng bày tỏ sự hối hận: "Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình. Đây là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng”.

NSND Hồng Vân cũng đã nói lời xin lỗi: “Đoạn phim quảng cáo làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo”.

Nhiều cư dân mạng đề nghị xử phạt

Việc nghệ sĩ nhận sai giúp xoa xịu phần nào sự bất bình của dư luận và những người đang thất vọng vì trót đặt niềm tin nhầm chỗ vào thần tượng mà họ luôn yêu mến. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, rất nhiều người cho rằng, nếu chỉ xin lỗi là chưa đủ.

"Quảng cáo sai sự thật, sai các quy định về hoạt động quảng cáo chính và vi phạm, mà hành vi vi phạm cần được xử lý theo các quy định pháp luật. Chúng ta yêu mến các nghệ sĩ, nhưng họ cũng cần được đối xử như những công dân khác, sai thì phải phạt chứ không thể chỉ xin lỗi", tài khoản Facebook Trần T. nêu quan điểm.

"Thật khó mà nói những sản phẩm họ quảng cáo chưa gây tác hại gì cho người dùng, đó là những thứ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người và nếu kém chất lượng thì có thể gây nguy hiểm. Nhận tiền để quảng cáo một cách vô trách nhiệm và sai sự thật thì rất đáng bị xử phạt", Hà Trọng V. viết.

Một cư dân mạng khác gay gắt: “Tôi yêu cầu bất kỳ ai, nhất là nghệ sĩ đứng ra quảng bá sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra bất cứ điều gì cho người tiêu dùng, không thể xin lỗi là xong. Người quảng cáo sản phẩm thu lợi cho cá nhân, nếu sản phẩm gây hậu quả xấu hoặc nghiêm trọng, dẫn đến chết người hoặc người dùng bị di chứng thì nhà sản xuất và người quảng cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường”.

Tài khoản Quỳnh Nguyễn tán đồng: “Tôi thấy việc này phải ngăn chặn từ rất lâu rồi mới đúng! Rõ ràng là vi phạm pháp luật, lợi dụng sự nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm không đúng với thực tế! Đó là một cách tiếp tay với kẻ xấu lừa đảo người tiêu dùng. Các nghệ sĩ vì hám lợi mà bất chấp đúng sai, hành đồng này đáng bị xử lý bằng pháp luật”.

“Việc nghệ sĩ quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm chứng sẽ tác động rất tiêu cực đến người dùng. Ở thành phố, những bà nội trợ thiếu kiến thức rất dễ sa vào bẫy quảng cáo. Còn ở nông thôn, họ thiếu điều kiện tiếp cận thông tin nên càng mù mờ về sản phẩm, do đó sẽ tin dùng. Tất cả đều vì yêu mến, tin tưởng nghệ sĩ nên mới tin vào quảng cáo đó”, Hiền Ngô bày tỏ bức xúc:

Người này cũng đặt câu hỏi, nếu sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng thì ai sẽ chịu trách nhiệm. “Tôi cho rằng nghệ sĩ cần có trách nhiệm trong những trường hợp này, không thể phủi tay nói lời xin lỗi là xong. Vì người hâm mộ tin yêu họ nên mới nghe theo quảng cáo. Cần có biện pháp để ngăn chặn nghệ sĩ quảng cáo đồ dỏm, kém chất lượng và nếu có trường hợp nào đáng tiếc, họ cần có trách nhiệm với người tiêu dùng, người hâm mộ thay vì chỉ là lời xin lỗi qua hoa”, Hiền Ngô viết thêm.

