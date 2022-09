Nghệ sĩ Khánh Huyền thanh minh cho nhân vật bị ghét trong 'Giấc mơ của mẹ'

Bộ phim "Giấc mơ của mẹ" đang bước vào giai đoạn quan trọng trong tuyến tình cảm của những đứa con nhà bà Thanh (NSND Hồng Vân). Nếu như chuyện tình của anh hai Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) và cô thư ký Thùy Linh (Kim Nhã) chỉ mới bắt đầu chớm nở, thì tình yêu của chị ba Trà My (Diễm My 9x) và em út Kiên Cường (Trần Ngọc Vàng) lại đang gặp phải biến cố mới. Trong gia đình bà Thanh, Trà My và Kiên Cường là hai người con có bạn trai, bạn gái xuất thân từ nhà giàu có, điều này hiển nhiên dẫn đến vấn đề môn đăng hộ đối vốn gây nhiều tranh cãi.

Ở các tình tiết trước, nhân vật bà Hồng (nghệ sĩ Khánh Huyền) tỏ ra yêu quý Trà My nhưng từ khi biết cô là người yêu của con trai Trọng Khang (Quốc Anh), bà quay ngoắt 180 độ sang trạng thái ghét bỏ. Không chỉ “hành” con dâu tương lai trong công việc, bà nhiều lần tỏ thái độ bực tức, thậm chí trách mắng. Sự thay đổi đột ngột của bà Hồng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Cũng tương tự như trường hợp của bà Hồng, ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn) khi phát hiện con gái Thanh Hằng (Ngân Hòa) lén lút yêu đương cùng tài xế Kiên Cường đã tỏ ra tức giận. Ông phủ nhận tình yêu trong sáng của cả hai, quy chụp Cường cố gắng trèo cao vào ngưỡng nhà giàu. Phân đoạn chia cắt đầy nước mắt càng làm khán giả khẳng định lý do mà cả hai bậc cha, mẹ ngăn cấm con cái chính là vì khác biệt xuất thân của họ.

Khi nhìn vào các tình tiết, người xem có thể cảm nhận được sự phân biệt hoàn cảnh, nhưng khác biệt xuất thân hay môn đăng hộ đối không phải là lý do duy nhất được đề cập đến. Theo diễn viên Khánh Huyền, người vào vai bà Hồng - nhân tố đang gây tranh cãi hiện tại, nguyên nhân ngăn cản chuyện tình yêu của con trai lại xuất phát từ lòng ích kỷ của một người mẹ thương con.

Cô mong muốn khán giả nhìn nhận tình tiết phim theo nhiều góc độ khác nhau để có thể hiểu hết ý nghĩa của các biến cố. Trong trường hợp của gia đình ông Phát, dễ xảy ra việc ngăn cản do không môn đăng hộ đối vì gia đình ông đã có nguồn gốc giàu có từ lâu đời. Điều này dẫn đến việc họ đặt vị thế của gia đình cao hơn những người khác. Còn với bà Hồng, bà không có xuất thân giàu có mà tự mình gây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Việc cấm cản Trà My và Trọng Khang không phải vì cô nghèo.

Nữ diễn viên cho biết: “Bà Hồng không phản đối tình yêu của con trai vì Trà My nghèo. Trước đó bà rất yêu quý cô bé này vì xuất phát điểm cô là một người lao động chăm chỉ như bà ngày xưa. Thế nhưng, bởi vì trước đó Trà My đã chia sẻ quá nhiều bí mật riêng trong gia đình cho bà nghe. Vô hình chung điều này khiến bà thấy được những mặt trái của gia đình cô, thấy được việc bà Thanh không thích Trọng Khang hay con trai mình đang phải khụy lụy lấy lòng người khác. Lúc này bà chợt bị khựng lại và không còn tin vào My nữa. Đối với một người mẹ sống cả đời vì con và mong muốn con hạnh phúc thì bà cảm thấy không hề vui. Vì thế mà bà đã bộc lộ sự khó chịu đó với My”.

Nhân vật bà Hồng là một người từng chịu bất công trong tình cảm ở quá khứ, có vết thương và có nỗi đau. Nỗi đau đó khiến bà - một con người hướng thiện nhưng vẫn tồn tại những suy nghĩ ích kỷ nhất định. Bà Hồng chỉ có một mình Trọng Khang là con và là chỗ dựa duy nhất về mặt tình cảm. Một người mẹ quá yêu thương và xem con là tất cả như vậy sẽ sợ con gặp phải tổn thương, sợ mất đi con cái. Vì vậy cốt lõi việc ngăn cản tình yêu của con trai nhân vật không nằm ở vật chất mà thiên về cảm tính nhiều hơn.

Về vấn đề môn đăng hộ đối, nghệ sĩ Khánh Huyền cũng bày tỏ quan tâm điểm cá nhân: “Tất nhiên bà Hồng là bà Hồng, bà Huyền là bà Huyền. Bà Huyền ngoài đời có thể sẽ cư xử khác. Huyền là một người phụ nữ của thời đại và bản thân Huyền cũng không phải con nhà giàu cho nên cách nhìn nhận của mình khác với nhân vật trong phim”.

Diễn viên Khánh Huyền không quên trấn an khán giả xem phim đang “sục sôi” vì loạt tình tiết đột ngột bằng lời khẳng định “chỉ là giai đoạn nhất thời”. Cô bày tỏ: “Tất nhiên các tình tiết này chỉ là ở một giai đoạn thôi chứ không phải là tất cả. Bản thân Huyền cũng hay đùa với mọi người rằng là sắp sửa đến giai đoạn mọi người ghét bà Hồng lắm. Nhưng mà mọi người yên tâm, cứ xem đi, về sau sẽ bớt ghét thôi. Phim mà, phải có quá trình nhất định để hiểu được nội dung”.

Trong cuộc sống, có muôn kiểu phụ huynh cấm đoán con cái yêu đương vì nhiều lý do khác nhau. "Giấc mơ của mẹ" đã cho thấy rằng, kiểu lý do “không môn đăng hộ đối” là có tồn tại nhưng nó chỉ là một phần, không phải tất cả. Thực tế là, phụ huynh nào cũng mong muốn con mình tìm được hạnh phúc, và vì đã từng trải qua hôn nhân nên họ càng nghiêm túc hơn trong việc con cái chọn bạn đời.