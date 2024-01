Nghệ An: Nghi phạm tự tử sau khi sát hại vợ và mẹ vợ

(VTC News) -

Trưa 25/1, thông tin từ UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong đã thắt cổ tự tử.

Theo đó, sau khi gây án, Hoàng Văn L. (SN 1978) bỏ chạy bằng xe máy. Trên đường đi, L. để lại phương tiện bên đường.

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện người này đã thắt cổ tự tử trên khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Được biết, nghi phạm L. mới mãn hạn tù về tội Cướp tài sản. Thời gian gần đây, vợ chồng L. thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Như tin đã đưa, vào sáng 25/1, người dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, nghe tiếng kêu tại gia đình bà Trương Thị Th. (SN 1951) nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện bà Th. và con gái là chị Thái Thị T. (SN 1979) tử vong, chồng bà Th. bị thương nặng. Nạn nhân được người nhà và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.