Con rể vừa ra tù truy sát cả gia đình vợ khiến hai người tử vong

(VTC News) -

Ngày 25/1, Cơ quan Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang phong toả hiện trường, tiến hành điều tra vụ án một gia đình thương vong nghi bị sát hại trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25/1, người dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, nghe tiếng kêu tại gia đình bà Trương Thị Th. nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện bà Th. và con gái là chị Thái Thị T. đã tử vong, chồng bà Th. đang bị thương nặng. Nạn nhân bị thương đã được người nhà và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NA)

Nghi phạm là Hoàng Văn L. (SN 1979, con rể bà Th.) hiện đã bỏ trốn.

Được biết, nghi phạm L. mới mãn hạn tù về tội Cướp tài sản. Gia đình có hai người con trai đang làm việc ở nước ngoài. Thời gian gần đây, vợ chồng L. thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành, xác nhận: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng. Công an đang điều tra vụ việc”.

Hiện, Cơ quan Công an đang truy bắt hung thủ gây án.

Trước đó, tại Hà Nội, khoảng 10h20 ngày 1/9/2023, chị L.T.T.H. đến nhà anh trai là ông Lương Quốc Huy (44 tuổi, ở phường Long Biên), thấy cổng nhà khóa. Qua khe cổng, chị H. phát hiện anh trai mình đang trong tư thế treo cổ trên cây ở trước cửa nhà.

Chị H. liền gọi người cậu ruột đến phá cổng để vào trong, sau đó thông báo tới cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên cùng Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định ngoài ông Huy, có 3 người khác tử vong trong nhà, gồm, bà V.T.T. (42 tuổi, vợ ông Huy), cháu L.M.Đ. (10 tuổi, con của ông Huy với bà T.) và cháu L.P.A. (18 tuổi, con riêng của ông Huy với người vợ cũ).

Theo cơ quan công an, bà T. là người vợ thứ 2 của ông Huy, cả hai có một con chung là cháu Đ. Ngoài ra, ông Huy có 3 người con riêng với vợ cũ, trong đó có cháu A. Trước khi vụ án xảy ra, bà T. đã có đơn đề nghị ly hôn với chồng.