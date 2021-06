Nghệ An ghi nhận thêm 4 người mắc COVID-19, 1 ca ở cộng đồng

(VTC News) -

Trong số 4 ca mắc COVID-19 mới có 1 ca ở cộng đồng, 3 ca là trường hợp F1 chuyển thành F0.

Anh L.V.G (SN 1988), buôn bán tại chợ đầu mối Vinh, địa chỉ ở xóm 7, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 25/6, bệnh nhân L.V.G đưa vợ đi sinh tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, xét nghiệm test nhanh COVID-19 thì cả 2 vợ chồng đều có kết quả âm tính. Từ 10h ngày 25/6 đến 14h30 ngày 26/6, bệnh nhân ở cùng vợ (điều trị tại phòng 333, khoa Sản, Bệnh viện HNĐK Nghệ An). Ngày 26-27/6, bệnh nhân L.V.G về tại nơi cư trú. Đến 8h15 ngày 28/6, bệnh nhân L.V.G đến khoa Khám bệnh, Bệnh viện HNĐK Nghệ An được test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh viện HNĐK Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân L.V.G đã được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Phong tỏa tạm thời Khoa sản (Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An) để phòng tránh COVID-19.

Ca thứ 2 là chị P.T.T.H (SN 2000), nghề nghiệp bán mỹ phẩm, địa chỉ ở đường Ngô Tuân, khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân là con dâu sống cùng nhà với bệnh nhân Đ.S.T và bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 20/6, bệnh nhân P.T.T.H được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính; ngày 28/6, bệnh nhân P.T.T.H được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Ca thứ 3 là bà Đ.T.H (SN 1960), bán chè ở chợ Vinh, trú ở khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, TP Vinh. Bệnh nhân Đ.T.H là F1 của bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm vào ngày 22/6 và đã được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 28/6, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với Virus SARS-CoV-2.

Ca thứ 4 là anh Đ.Đ.Đ (SN 1998), nhân viên công ty TNHH Việt Pháp, địa chỉ ở khối 23, phường Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân Đ.Đ.Đ là trường hợp F1 của BN Đ.S.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân Đ.Đ.Đ đã được cách ly tại khu cách ly Trường Cao Đẳng Sư Phạm và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 23/6 cho kết quả âm tính. Ngày 28/6, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh Nghệ An phát hiện 86 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP Vinh có 53 ca, Diễn Châu có 13 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 05 ca, Nam Đàn có 04 ca, Đô Lương có 01 ca, Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 02, Quỳnh Lưu có 04 ca. Ngoài ra phát hiện 01 ca tái dương tính từ Bắc Giang về tại huyện Nghĩa Đàn.