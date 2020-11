Nghệ An dừng cấp phép dự án thủy điện mới

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tái khẳng định chủ trương không cấp phép dự án thủy điện mới.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 32 dự án được phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện với tổng công suất 1.378,9 MW. Hiện có 21 dự án nhà máy thủy điện đã vận hành phát điện với tổng công suất 930,9 MW.

Có 3 dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng với tổng công suất 276 MW là Tiền Phong, Nậm Mô 1 và Mỹ Lý; 3 dự án chưa giao chủ đầu tư với tổng công suất 67 MW là Bản Pủng, Sông Quang và Thủy lợi - Thủy điện Thác Muối. Có 2 dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư là Xốp Cốc (4 MW) và Yên Thắng (1 MW).

Các dự án nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành hàng năm phát điện với sản lượng trung bình gần 3 tỷ kWh, đóng góp ngân sách cho tỉnh gần 600 tỷ đồng/năm. Bên cạnh những hiệu quả mang lại những tác động do thủy điện, cũng như giải quyết vấn đề hậu thủy điện tại các khu tái định cư cũng đang là vấn đề nan giải.

Một nhà máy thủy điện ở Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh: "Vấn đề liên quan đến nhà máy thuỷ điện được người dân hết sức quan tâm do đó cần phải có quyết tâm chính trị để giải quyết vấn đề này bởi liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tháng 8/2019, tỉnh chủ trương thuê tư vấn đánh giá toàn diện tác động của thuỷ điện trên địa bàn tỉnh. Để phát triển tỉnh Nghệ An không phải chỉ có và nhất thiết phải dựa vào thuỷ điện, nhiệt điện mà còn có ở những lĩnh vực khác do đó phải cân nhắc, lựa chọn để có sự ưu tiên phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, vị trí địa lý của Nghệ An".

Mặc dù từ năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định dừng việc khảo sát lập quy hoạch các nhà máy thuỷ điện, nhưng vẫn còn tình trạng đề nghị, đề xuất xin xây nhà máy thủy điện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định, với những dự án liên quan đến đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thì cho điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhưng không tăng công suất, dừng lại toàn bộ các dự án đề xuất xin bổ sung quy hoạch, tiếp tục tăng cường giám sát, nếu như việc vận hành của nhà máy thủy điện gây bất lợi cho dân thì đề xuất Chính phủ điều chỉnh quy trình, quy định vận hành.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc lắp đặt quan trắc tự động, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người dân và chính quyền địa phương.

Đối với đề xuất dự án áp dụng mô hình khai thác thuỷ năng của hồ thuỷ lợi trên các hồ thuỷ lợi, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng cần phải chờ kết quả nghiên cứu đánh giá khách quan và không tác động đến đời sống sản xuất, sinh hoạt, tài sản của người dân. Nếu có ảnh hưởng thì phải dừng lại.