Nghệ An đón 326 lao động từ Bắc Giang về địa phương

(VTC News) -

Sáng 11/6, tỉnh Nghệ An đã họp triển khai kế hoạch đón người lao động Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương.

Theo đó, sẽ có 326 lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An hiện đang ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương. Trong đó, tập trung nhiều nhất là người lao động ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu (Nghệ An).

Đây là các trường họp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; là những người ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội đã được sàng lọc, xét nghiệm cho kết quả âm tính nhiều lần và có nguyện vọng trở về địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ngành và đơn vị nắm chắc số người về đến tận từng xóm, bản, thông báo cho chính quyền cơ sở, gia đình chuẩn bị nơi ở cho người trở về đảm bảo việc cách ly theo đúng quy định. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bài bản, khi các điều kiện được đảm bảo thì mới đón lao động trở về.

Một khu cách ly ở Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, việc đón người lao động của tỉnh Nghệ An tại Bắc Giang trở về địa phương thể hiện sự chia sẻ với tỉnh Bắc Giang trong điều kiện dịch đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cũng là chia sẻ với người lao động của tỉnh Nghệ An tại Bắc Giang, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với con em địa phương.

"Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cho người lao động thì sau khi đón những trường hợp này về vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với các trường hợp F1 thì tiếp tục cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày và thực hiện 2 lần xét nghiệm; những trường hợp ở trong các vùng cách ly, phong tỏa thì cũng phải cách ly tại nhà và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay thời điểm trở về", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Trước đó, ngày 9/6, tỉnh Bắc Giang gửi công văn cho tỉnh Nghệ An và một số tỉnh thành về việc đưa người lao động của các tỉnh, thành từ Bắc Giang tạm thời trở về địa phương, để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung và mật độ trong các khu phong tỏa tại tỉnh Bắc Giang. Hỗ trợ kịp thời cho người lao động tỉnh Nghệ An làm việc tại tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tạm thời trở về địa phương, thời gian đón lao động từ ngày 12-15/6.