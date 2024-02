Nghệ An điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành

(VTC News) -

Ngày 5/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh này.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay cho Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Sáng 26/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng Công an thành phố Vinh.