Ngày vía Thần Tài mua vàng gì, mua vàng tây có được không?

(VTC News) - Nhiều người đi xếp hàng để mua vàng lấy may ngày đầu năm, nhưng ngày vía Thần Tài mua vàng gì để thực sự may mắn như ý không phải ai cũng biết.

Mua vàng ngày Thần Tài có ý nghĩa thực, có giá trị tích lũy, mang nhiều ý nghĩa may mắn ngày đầu năm mới. Những theo các chuyên gia phong thủy, không phải cứ mang tiền đi mua vàng trong ngày Thần Tài đều đem lại may mắn.

Ngày Thần Tài mua vàng gì? Mua vàng tây được không?

Mua vàng cầu may ngày Thần Tài dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Nhiều người, mua vàng vừa tích trữ tài sản, vừa mang ý nghĩa tâm linh, cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc.

Đây cũng là một hình thức tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt mà chúng ta nên duy trì để có của ăn, của để dành, từ đó thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất của mỗi người.

Tuy nhiên, với ý nghĩa là cầu may mắn, tiền bạc rủng rỉnh ngày đầu năm mới bạn cũng nên lựa chọn thông minh khi đi mua vàng.

Theo một số chuyên gia phong thủy: "Bạn nên chọn vàng ta, nhẫn trơn vàng ta hoặc vàng miếng vì đây là những sản phẩm có giá trị tích lũy lâu dài, ít mất giá sau khi mua.

Bạn cũng hoàn toàn có thể mua vàng Tây ngày vía Thần Tài để đeo làm đồ trang sức, kỉ niệm. Nhưng các chuyên gia phong thủy khuyên không nên đổ quá nhiều tiền mua vàng ngày vía Thần Tài vì có thể phải chịu giá đắt hơn hẳn.

Cách mua vàng mang lại may mắn, không bị lỗ "chổng vó" ngày Thần Tài

Mua vàng ngày Thần Tài chỉ để lấy may vì thế bạn không nên bỏ một số tiền lớn mua quá nhiều vàng vàng ngày này. Lựa chọn phù hợp nhất là mua 0,5 chỉ - 1 chỉ - 2 chỉ vàng.

Cụ thể, để cầu Tài nên mua 5 chỉ vàng, cầu Phát mua 2 chỉ và cầu Lộc mua 1 chỉ.

Sản phẩm vàng tốt nhất bạn nên chọn là nhẫn tròn trơn vàng ta. Đây là sản phẩm thông dụng dễ dàng khi mua, thuận tiện khi bán và có thể bảo toàn giá trị.

Khi mua nhẫn tròn ngày Thần Tài, bạn nên chọn những loại nhẫn tròn trơn loại có ép vỉ ở các cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi khi mua mà còn giúp đảm bảo tính thanh khoản cao khi có nhu cầu bán lại. Vàng miếng cũng là lựa chọn không tồi để mua trong ngày Thần Tài.

Ngày Thần Tài, các cửa hàng, công ty kinh doanh vàng bạc thường đưa ra nhiều mẫu sản phẩm vàng trang sức là từ vàng để bán và khá được ưa chuộng. Năm nay nổi lên với nhẫn kim tiền, linh vật hình chó, linh vật 12 con giáp... Tuy nhiên, đây thường là vàng trang sức, nếu dư thừa tiền bạc bạn cũng có thể chọn lựa để mua.

Bạn cần nhớ những sản phẩm vàng này khi mua khách hàng phải trả thêm vài trăm nghìn đồng/sản phẩm cho tiền công chế tác. Và nếu có nhu cầu bán sản phẩm thường mất giá khá nhiều, thông thường bạn sẽ chỉ được tính theo giá nguyên liệu, gây thiệt thòi khá nhiều.

Một lời khuyên khác từ các chuyên gia vàng bạc cho người dân khi chọn mua vàng ngày Thần Tài: Bạn không nên chọn vàng có quá nhiều mối nối. Vì với những đơn vị áp dụng phương pháp hàn truyền thống là dùng lửa để hàn thì người mua sẽ phải nhận một lượng vàng thiếu tuổi từ các mối nối, nên sản phẩm có càng nhiều mối nối sẽ bị thiệt nhiều hơn.

Ngoài ra, việc mua bán vàng cần đến các cửa hàng uy tín, có giấy chứng nhận để khi mua - bán lại, vàng không bị mất giá quá nhiều.

Đối với vàng miếng, để tránh mua phải vàng hàng giả, hàng nhái khách hàng nên yêu cầu nơi bán xuất hóa đơn tài chính, ghi số sêri miếng vàng nếu là loại 1 lượng, 5 chỉ, đồng thời nên chọn loại bao bì có màng Hologram chống giả.

Thu Nguyên