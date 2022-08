Ngày đầu buộc thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ùn ứ nhẹ

(VTC News) -

Cũng trong ngày hôm nay, ô tô bắt buộc phải có thẻ ETC mới được vào cao tốc, nếu không sẽ bị phạt.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở TP.HCM và Đồng Nai, lực lượng CSGT, thanh tra giao thông và đơn vị khai thác túc trực để hướng dẫn tuyên truyền cho phương tiện chưa dán thẻ ETC khi vào cao tốc.

Theo ghi nhận, trong sáng sớm có tình trạng ùn ứ, nhất là ở chiều đi vào TP.HCM. Đến khoảng 9h, giao thông đã đỡ căng thẳng hơn…

Trạm thu phí Long Phước thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. (Ảnh: VETC)

Công ty TNHH thu phí tự động VETC, đơn vị cung cấp hệ thống ETC cho biết, những ngày qua, tại TP.HCM và lân cân, tình hình ùn ứ giảm hẳn là do lượng xe dán thẻ tăng cao cũng như các tài xế nắm được thông tin nên chủ động chọn lộ trình phù hợp… Đơn vị này cũng cho biết, mỗi ngày có khoảng 10.000 xe được dán thẻ ETC.

Lực lượng chức năng túc trực tại trạm thu phí sáng 1/8. (Ảnh: G.A)

Trước đó, ngày 26/7, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức khai thác, vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC, sớm hơn 5 ngày so với quy định. Việc thu phí tự động ETC đã rút ngắn thời gian qua trạm từ 6-7 lần so với hình thức thu phí 1 dừng.

Sáng nay ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ, không quá căng thẳng như những ngày trước. (Ảnh: G.A)

Từ hôm nay, tất cả tuyến cao tốc trên toàn quốc phải áp dụng thu phí tự động hoàn toàn. Các phương tiện vào cao tốc phải có thẻ ETC, nếu không sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Nhân viên dán thẻ ETC tại trạm thu phí Long Phước. (Ảnh: G.A)

Việc áp dụng thu phí tự động có ý nghĩa xã hội to lớn, đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia, mang lại giá trị thiết thực, tiện ích đến người dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước với lĩnh vực giao thông.