Ngành đường sắt trao tặng các tập thể vượt khó khắc phục bão lũ

Trước tinh thần nỗ lực cứu chữa, khắc phục hậu quả bão lũ của các đơn vị đường sắt khu vực Quảng Bình, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Vũ Anh Minh đã khen thưởng 6 tập thể với tổng tiền thưởng 45 triệu đồng.

Ông Vũ Anh Minh cũng cảm ơn cán bộ công nhân viên đường sắt đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, nhanh chóng thông đường, để tàu chạy an toàn, vận tải thông suốt, tạo được niềm tin với nhân dân, khách hàng.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Vũ Anh Minh khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ khu vực Quảng Bình.

Tổng công ty Đường sắt sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể. Đồng thời, Tổng công ty cũng hỗ trợ, ủng hộ các trường hợp cán bộ công nhân viên (CBCNV) bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ.

Trước đó, đoàn công tác Tổng công ty Đường sắt đến trao quà cho 3 trường hợp con CBCNV đường sắt có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chương trình “Cặp lá yêu thương” của Tổng công ty, nhằm tiếp sức cho các em đến trường.

Cũng trong đợt này, nhóm thiện nguyện Tổng công ty Đường sắt do ông Vũ Anh Minh dẫn đầu trao 3 tấn gạo đến các CBCNV và tập thể bị ảnh hưởng bởi mưa bão tại Quảng Bình. Đoàn đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các trường hợp CBCNV bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ. Trong đó, có trường hợp anh Hoàng Anh Đức, công nhân tuần đường Cung cầu đường Ngân Sơn (Công ty CP Đường sắt Quảng Bình) trong khi làm nhiệm vụ tại đơn vị, ở nhà bố anh bị lũ cuốn thiệt mạng, tài sản thiệt hại nặng vì bị ngập sâu.

Trong thời gian từ 16/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to dẫn đến ngập lụt nhiều nơi. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam từ km 405+000 - km 579+500 có nhiều vị trí bị sạt lở mái taluy, nước ngập nền đường, xói trôi nền đá balat, nền đường sắt, gây gián đoạn giao thông đường sắt, uy hiếp đến an toàn chạy tàu.

Ngay khi thông đường toàn tuyến, Tổng công ty Đường sắt đã nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung nhằm chung tay với các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với bà con đang thiệt hại nặng nề.

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến người dân miền Trung.

Do ảnh hưởng bởi bão lũ, nhiều đơn vị, gia đình CBCNV đường sắt bị thiệt hại nặng. Các đơn vị trong khu vực đã thăm hỏi, trao hỗ trợ động viên kịp thời như: Công ty CP Đường sắt Quảng Bình thăm hỏi 134 trường hợp với số tiền gần 170 triệu; Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế thăm hỏi 14 trường hợp; Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế thăm hỏi 38 trường hợp; Trạm đầu máy Đồng Hới thăm hỏi 3 trường hợp…

Để chia sẻ với những khó khăn của người dân miền Trung, cán bộ công nhân viên ngành đường sắt đã ủng hộ ngày lương, các nhu yếu phẩm thiết yếu.