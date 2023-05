Ngân hàng MB Bank có tân Tổng giám đốc

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 3689 ngày 17/5 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đối với ông Phạm Như Ánh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Theo đó, Hội đồng Quản trị MB Bank đã tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm ông Phạm Như Ánh chức danh Tổng Giám đốc theo quy định.

Ông Phạm Như Ánh trở thành tân Tổng Giám đốc MB Bank từ ngày 18/5.

Trước đó, vào ngày 12/4, Hội đồng Quản trị MB Bank đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Như Ánh chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

Ông Phạm Như Ánh (sinh năm 1980) đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng. Ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Viện Quản trị kinh doanh UBI (Bỉ) và cũng là cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Đà Nẵng).

Tại MB Bank, ông Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý của ngân hàng như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối đến thành viên Ban điều hành.

Việc bổ nhiệm ông Ánh làm Tổng giám đốc thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Ngân hàng MB Bank đối với lớp lãnh đạo trẻ. Ông Ánh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt MB Bank đạt mục tiêu Top 3 thị trường về hiệu quả và hướng đến Top ngân hàng dẫn đầu châu Á.

Theo MB Bank, tính đến hết quý 1/2023, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 760.761 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi hợp nhất trước thuế đạt 6.512 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 5.828 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ.

Đại Việt