Ngăn chặn kẻ dọa giết người, 2 chiến sĩ công an ở Đà Nẵng bị chém

(VTC News) -

Đến chiều 9/3, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, 2 chiến sĩ công an bị chém thương tích khi thi hành công vụ đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại nhà.

Đêm 8/3, nhận được tin báo của người dân tại số 1139 Ngô Quyền (thuộc tổ 27, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) xảy ra vụ việc gây rối an ninh trật tự, lãnh đạo Công an phường An Hải Đông cử 4 cán bộ chiến sĩ đến giải quyết.

Tại đây, Trịnh Hải Long (41 tuổi) đang cầm dao nhọn đe dọa giết người nhà và đập phá tài sản trong gia đình, gây mất an ninh trật tự.

Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà thăm hỏi, động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Trần Đức Huy.

Sau quá trình vừa vận động, tổ công tác thuyết phục được Long dừng quậy phá, không gây nguy hiểm cho người nhà. Tuy nhiên, bất ngờ Long cầm dao lao vào tấn tấn công tổ công tác khiến Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy bị thương.

Dù bị thương nhưng Thượng úy Danh và Duy vẫn cùng đồng đội khống chế, tước dao của Long.

Được biết, Long là người có tiền sử tâm thần, được gia đình chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng ngay trong đêm.

Ngày 9/3, Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà thăm hỏi, động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Trần Đức Huy.