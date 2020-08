Ngăn chặn hàng trăm đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vào An Giang

Thời gian gần đây, tình trạng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam khu vực tỉnh An Giang để trốn cách ly đang diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ giữa tháng 3 đến nay, lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện 214 vụ với 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Các trường hợp này đã được các ngành chức năng tỉnh An Giang xử lý theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường biên giới.

Trong thời gian qua, lợi dụng đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch…, người dân 2 nước Việt Nam và Campuchia tổ chức xuất cảnh trái phép, thậm chí có một số đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, cấu kết với các đối tượng ở ngoài nước, tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc phòng, chống buôn lậu, quản lý người xuất, nhập cảnh.

Đại úy Nguyễn Mạnh Long, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, khu vực đồn phụ trách có đường biên giới dài hơn 15 km, trong đó có hơn 11 km đường sông.

Từ khi có dịch COVID-19, để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát người xuất, nhập cảnh; đồng thời làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, Đồn đã thành lập 20 tổ công tác, với khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, đoạn sông do đồn quản lý rất nhỏ và dài nên người dân qua lại rất dễ dàng, đây cũng là điều kiện thuận tiện cho các đối tượng buôn lậu hoạt động.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy kiểm tra, giao nhiệm vụ cho các Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, nhờ kiểm tra chặt khu vực biên giới nên các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện hầu hết các vụ vượt biên trái phép để trốn cách ly.

Điển hình vào ngày 18/6, tại khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Khải, 55 tuổi, trú tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đỗ Văn Quên, 34 tuổi, trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Vann Nath, tên gọi khác (Linh), 37 tuổi, trú tại xã Prek Chray, huyện Koah Thum, tỉnh Kandal, Campuchia cấu kết với một số đối tượng tại Campuchia tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Tiếp tục duy trì 136 tổ, chốt biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng này.

Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên Phòng tỉnh An Giang cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã bố trí trên tuyến biên giới là 136 chốt, mỗi chốt từ 4-6 cán bộ, tổng cộng là trên 800 cán bộ. Tuy các đối tượng buôn lậu, người qua lại có ít hơn; nhưng các đối tượng vẫn còn lén lút. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các tổ chốt, đồng thời các đội đặc nhiệm cũng hoạt động thường xuyên, nhằm ngăn chặn các đối tượng qua lại biên giới trái phép, để ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19; đồng thời ngăn chặn các loại tội phạm khác, trong đó có tội phạm buôn lậu và tội phạm mua, bán, vận chuyển ma túy”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tuyến biên giới tiếp tục duy trì 136 tổ, chốt biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa kết hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

“Tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, do vậy công tác phòng chống dịch bệnh được nâng lên tầm cảnh báo cao hơn nữa. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, mỗi người dân đều có ý thức thì công tác phòng chống dịch mới thành công. Do đó để người dân nhận thức tốt hơn về công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng mọi hình thức, đặc biệt là cách phòng bệnh đến với từng hộ gia đình”, ông Bình cho biết.

Sử dụng thuyền máy để nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tính từ giữa tháng 3 đến nay, lực lượng Biên phòng An Giang đã phát hiện 214 vụ với 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới tỉnh An Giang; đã xử lý phạt tiền 124 người, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 284 triệu đồng; cảnh cáo và giáo dục 268 người; phối hợp với các địa phương đưa đi cách ly tập trung 315 người; yêu cầu quay trở lại nơi nhập cảnh 77 người.