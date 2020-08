Hàng loạt vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép: Công an TP.HCM thông tin

Chiều 3/8, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đến nay thành phố phát hiện 114 trường hợp, trong đó 1 người Campuchia, 3 người Đài Loan, còn lại người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Mới đây TP.HCM phát hiện 1 người ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có dấu hiệu móc nối với người Việt đưa 20 người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và TP.HCM. Hiện Công an TP.HCM phối hợp với Công an Đà Nẵng ngăn chặn và điều tra đường dây này.

Công an TP.HCM cũng đang điều tra 1 người Việt Nam tại TP.HCM có liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ.

Nói về số lượng người nhập cảnh trái phép bị phát hiện tăng lên, đại diện công an TP.HCM cho biết do lực lượng công an tăng cường kiểm tra nên những người này không được chủ nhà cho thuê nữa, các đối tượng nhập cảnh trái phép ra nơi công cộng và bị phát hiện. Cũng có trường hợp công an phát hiện khi họ đang ở nhà thuê.

Hiện, Giám đốc công an TP.HCM có chỉ đạo phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xem xét sớm khởi tố, đưa ra xét xử các vụ việc liên quan đến nhập cảnh trái phép.

Ngày 30/7, Công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) có báo cáo gửi UBND phường về việc phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Trong đó có 9 người không có hộ chiếu. Nhóm người này đến từ tỉnh Phúc Kiến, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.