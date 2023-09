Nga khẳng định Ukraine mất hơn 17.000 binh sĩ trong tháng 9

(VTC News) -

RT dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tại cuộc họp với các quan chức của Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong gần 4 tháng sau khi cuộc phản công bắt đầu. Ông Shoigu khẳng định Kiev đã mất hơn 17.000 quân nhân chỉ trong tháng 9.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm Ukraine cũng thiệt hại hơn 2.700 thiết bị quân sự trong cùng tháng 9. Danh sách khí tài bị lực lượng Nga phá hủy bao gồm 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 1 xe tăng Challenger do Anh sản xuất, cũng như 77 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 51 pháo tự hành từ Đức, Pháp, Ba Lan và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tại cuộc họp với các quan chức của Bộ quốc phòng Nga ngày 26/9. (Ảnh: Sputnik)

Kiev không tiết lộ số liệu thống kê về tổn thất quân sự của mình, nhưng các quan chức Ukraine thừa nhận cuộc phản công đã không thành công như mong đợi và đang khiến quân đội phải trả giá đắt. Những quốc gia đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine cũng ngày càng trở nên hoài nghi về triển vọng của chiến dịch quân sự này.

Theo ông Shoigu, lực lượng Ukraine vẫn chưa đạt được thành công lớn nào trên chiến trường dù chịu tổn thất nặng nề. Kiev đã phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6, nhưng họ đã không đạt được bất kỳ bước tiến quan trọng nào kể từ khi bắt đầu.

Đầu tháng 9, Bộ trưởng Shoigu cho biết Ukraine đã mất hơn 66.000 quân và hơn 7.600 thiết bị hạng nặng kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Bản cập nhật mới đưa những con số này lần lượt lên 83.000 và 10.300.

Tuần trước, tờ Washington Post đưa tin Kiev đang bị tổn thất đặc biệt nặng nề về thiết giáp ở mặt trận Zaporizhzhia, đồng thời cho biết thêm lực lượng Nga đã phá hủy nhiều xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và Stryker của Mỹ.