Nga kêu gọi mở rộng số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Theo hãng tin TASS, ngày 30/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó bổ sung thêm đại diện của các nước khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Nga nêu rõ một nhiệm vụ quan trọng không kém là điều chỉnh các cơ quan chính của Liên hợp quốc phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trước hết là cải cách Hội đồng Bảo an, nơi số đại diện của phương Tây và các khu vực khác không cân xứng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva ngày 30/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay, các nước phương Tây có 6 đại diện. Do đó, Nga sẽ cố gắng mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bằng cách bổ sung thêm đại diện của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, và 10 nước thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.

Hiện 10 nước thành viên không thường trực gồm Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Liên quan đến Thỏa thuận Ngũ cốc biển Đen, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng thái độ của phương Tây đối với Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen là "thái quá" và thực tế rằng ngũ cốc không được xuất khẩu đến các nước nghèo nhất thế giới.

Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen đạt được hồi tháng 7/2022 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do xung đột giữa Nga và Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất ngày 18/5 vừa qua, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/7 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.

(Nguồn: vietnamplus)