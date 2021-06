Nga đăng ký thêm vaccine COVID-19

(VTC News) -

Hôm 28/6, Trung tâm Nghiên cứu virus và công nghệ sinh học nhà nước (Vector) thuộc Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã đăng ký vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 có tên gọi EpiVacCorona-N.

Theo Trung tâm Vector, các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine EpiVacCorona-N đã được bắt đầu từ ngày 8/4 và sẽ kết thúc ngày 30/9.

Nga đã đăng ký thêm vaccine COVID-19 có tên gọi EpiVacCorona-N. (Ảnh: TASS)

Giám đốc điều hành của Trung tâm Vector Rinat Maksyutov cho biết, không có sự khác biệt giữa vaccine EpiVacCorona-N và vaccine phiên bản trước đó là EpiVacCorona.

"Các vaccine này khác nhau về kỹ thuật sản xuất. Đây chính là lý do chính tại sao phải thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn. Để đạt được sản lượng vaccine lớn cần phải có sự phát triển, sửa đổi về các loại vaccine”, Rinat Maksyutov cho hay.

Vaccine EpiVacCorona, do Trung tâm Vector phát triển, là vaccine thứ hai đã được đăng ký tại Nga (tháng 10/2020).

Như vậy, ngoài vaccine EpiVacCorona và EpiVacCorona-N do Trung tâm Vector phát triển, Nga cũng đã đăng ký 2 loại vaccine khác là Sputnik V - do Trung tâm Gamaleya phát triển và vaccine KoviVac do Trung tâm mang tên Chumakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga điều chế.