New Zealand cảnh báo sóng thần sau trận động đất có độ lớn 7,3

(VTC News) -

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), sóng thần có thể xảy ra trong vòng 300 km tính từ tâm chấn của trận động đất.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, ban đầu trận động đất có độ lớn 7,3 sau đó điều chỉnh xuống còn 6,9 ở độ sâu 10 km.

Hiện chưa có thương vong, thiệt hại sau trận động đất.

Ngày 22/2 vừa qua, New Zealand đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng tại thành phố Christchurch nằm trên Đảo Nam nước này. Thảm họa đã khiến 185 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra ngày 22/2/2011 là thiên tai tồi tệ nhất New Zealand trong vòng 80 năm, cướp đi sinh mạng của 185 người và phá hủy hàng nghìn nhà cửa. Ngoài công dân New Zealand, có 87 người nước ngoài thiệt mạng trong động đất này.