(VTC News) -

Phân biệt vàng SJC và vàng 9999

Vàng SJC là nhãn hiệu vàng được sản xuất bởi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Saigon Jewelry Holding Company), là loại vàng đúc nguyên miếng hình chữ nhật, theo trọng lượng. Trên mặt miếng vàng SJC được in hình con rồng và 4 số 9 biểu thị cho vàng nguyên chất 99,99%. Mặt còn lại của miếng vàng là thông tin và công ty sản xuất (SJC).

Vàng 9999 là loại vàng có độ vàng tinh khiết lên đến 99,99%. Tên gọi của loại vàng này phụ thuộc vào số phần trăm vàng tinh khiết. Vàng 9999 còn được gọi là vàng rồng, vàng 4 số 9, giá trị mà nó mang lại tương đương như vàng 24K.

Về bản chất, vàng SJC vẫn thuộc vàng 9999 nhưng vàng SJC là loại vàng được sản xuất bởi một đơn vị sản xuất vàng miếng. Chính vì vậy mà có thể xem vàng SJC là vàng 9999 nhưng vàng 9999 thì không phải là vàng SJC.

Ảnh minh họa

Nên mua vàng SJC hay vàng 9999?

Vàng SJC và vàng 9999 đều là hai loại vàng phổ biến và được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên giá của mỗi thương hiệu lại khác nhau.

Vàng 9999 thường có ánh kim đậm và có độ mềm nhất định. Hiện nay nó được dùng để chế tác đồ trang sức, có thể gắn đá quý dễ dàng. Cũng chính vì thế mà nó rất dễ rớt giá và không thích hợp cho việc lưu trữ.

Vàng SJC có mức giá đắt hơn so với vàng 9999 do được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng SJC, nhãn hiệu SJC còn là nhãn hiệu do Nhà nước quản lý nên đây được coi là nguyên nhân chính khiến giá vàng SJC luôn cao hơn hẳn giá của các loại vàng miếng khác.

Ngoài ra, vàng SJC luôn được đảm bảo về chất lượng vàng, dễ thanh khoản (có thể mua bán được từ tiệm vàng nhỏ đến tiệm vàng lớn, có giá trị sử dụng lâu hơn so với vàng 9999 nên nó thường rất ít bị rớt giá.

Vàng SJC là loại vàng miếng có giá trị về mặt đầu tư hơn là giá trị về mặt trang sức. Vì vậy việc mua vàng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố và mục đích tuy nhiên nếu người mua có nhu cầu tích trữ, đầu tư kiếm lời thì nên mua vàng SJC mặc dù giá thành của vàng SJC thường cao hơn vàng 9999.

Ngoài ra, vàng SJC có nhiều loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ, nên nếu đầu tư mua loại vàng này thì giá thành đến từ công ty sản xuất nên mua ở đâu thì giá thành cũng ở một mức chung.

Ngược lại, nếu có nhu cầu mua vàng để làm trang sức thì nên mua vàng 9999 hơn là vàng SJC.