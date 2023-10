Nên học ngành An ninh mạng ở trường nào?

(VTC News) -

Ngành An ninh mạng có vai trò quan trọng trong môi trường sống hiện nay, nếu thực sự đam mê và muốn theo đuổi ngành này, bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn một số trường đại học dưới đây.

Ngành An ninh mạng mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Năm 2023, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh 560 chỉ tiêu hệ đào tạo đóng học phí trong cả nước. Hiện tại, trường đang đào tạo 3 ngành chính với mức điểm chuẩn trong năm vừa qua lần lượt là: ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn là 25,6 điểm, Công nghệ thông tin lấy 26,2 điểm và Kỹ thuật điện tử 25 điểm. Với cơ sở ở TP.HCM, điểm chuẩn ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã là 25 điểm.

Trường sử dụng hai phương thức xét tuyển. Phương thức thứ nhất là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm của một trong ba tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh).

Phương thức thứ 2 là xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia (môn Toán hoặc Tin học hoặc giải thưởng sáng tạo về khoa học công nghệ cấp Quốc gia), đã tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, học viện còn cộng thêm điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội được đánh giá là một trong những trường đi đầu về đào tạo An ninh mạng. Trường đang tuyển sinh và giảng dạy ngành An toàn không gian số với mức điểm chuẩn qua từng năm khá cao.

Năm 2021, điểm chuẩn ngành này là 27,44 điểm. Năm 2022 trường dừng tuyển sinh và đến năm 2023 sau khi tuyển sinh lại - mức điểm chuẩn lên đến 28,05 điểm với 2 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01.

Mức học phí của ngành An toàn không gian số khá cao, dao động từ 35 - 42 triệu đồng/năm học, học phí sẽ tăng theo từng năm.

Tuy nhiên, chương trình học ngành An toàn không gian số tại Đại học Bách khoa Hà Nội được nhiều sinh viên đánh giá là khá nặng, thời gian học mất ít nhất là 5 năm. Nhưng đổi lại, khi theo học tại đây, sinh viên lại có cơ hội việc làm cao ngay khi vừa ra trường và môi trường để bạn học hỏi được nhiều thứ.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong những ngôi trường chuyên đào tạo ngành An ninh mạng nổi tiếng tại khu vực miền Trung. Bạn có thể lựa chọn theo học ngành Công nghệ thông tin tại đây, vì trong ngành học này bạn sẽ được đào tạo về An ninh mạng.

Năm 2023, trường tuyển sinh 3 chương trình học đối với ngành Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) và Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) lấy mức điểm chuẩn là 25,86 điểm với tổ hợp môn xét tuyển A00, A01; Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) lấy 25 điểm khối A00, A01, D28; Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 26,45 điểm khối A00; A01.

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét kết quả thi THPT, xét kết quả học bạ THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay ngành An toàn thông tin lấy 14 điểm với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00, A16, A01, D01. Trong khi đó, năm 2022 cũng lấy mức điểm chuẩn là 14 điểm với tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM)

Năm 2023, trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00; A01; D01; D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên điểm thi, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bộ môn An toàn thông tin (ATTT) là một trong những Bộ môn chuyên ngành có tuổi đời khá trẻ của Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhiệm vụ chính của bộ môn này là đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo An toàn an ninh thông tin đồng thời phát triển các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện một điểm chuẩn chung cho 2 tổ hợp A00 và A01 nhưng có phân biệt điểm chuẩn theo giới tính (nam, nữ) và vùng miền (miền Bắc, miền Nam). Điểm chuẩn thấp nhất là 22,05 áp dụng với thí sinh nam miền Bắc diện ưu tiên. Mức cao nhất là 26,87, áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc không thuộc diện ưu tiên.

Trong khi đó, năm 2022 học viện có điểm chuẩn cao nhất là 28,15 đối với nữ miền Bắc - đây cũng là số điểm cao nhất trong 4 năm vừa qua của học viện. So với thí sinh nam miền Bắc, mức điểm chuẩn này thấp hơn 2,1 điểm là 26,05. Cũng trong năm này, điểm chuẩn của thí sinh nam và nữ khu vực miền Nam lần lượt là 24,40 và 27,80 điểm.