Nên ăn xoài xanh hay chín?

(VTC News) -

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, xoài chín và xanh đều chứa nhiều dinh dưỡng và tốt cho cơ thể. Cả hai đều có lượng vitamin C dồi dào, tuy nhiên, lượng vitamin C sẽ giảm dần ở quả chín. Do đó, nếu bạn muốn bổ sung vitamin C, tốt nhất nên ăn xoài xanh.

Còn với xoài chín, chúng không gây tăng cân như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, loại quả này khi chín còn có thể giúp giảm cân tự nhiên. Ngoài ra, xoài chín có chứa chất chống oxy hóa nên có tác dụng ngừa ung thư. Xoài chín cũng chứa beta-carotene và lycopene - loại sắc tố hữu cơ có trong thực vật giúp ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Xoài là loại trái cây bổ dưỡng, có thể hỗ trợ chữa nhiều bệnh hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn xoài trong các trường hợp sau:

Bụng đói

Xoài chín hay xoài xanh đều có vị chua. Vì vậy, loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Nó còn dẫn tới nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời nếu ăn lúc đói.

Cơ địa dị ứng

Những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.

Người mắc bệnh hen suyễn

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người mắc bệnh ngoài da

Lượng đường cao trong loại quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài.

Người bị tiêu chảy

Một quả xoài thường chứa tới 3g chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy cao hơn. Khi bị tiêu chảy mà ăn xoài sẽ càng làm cho tình trạng bệnh thêm tồi tệ. Do đó, trong thời kỳ đang bị tiêu chảy, bạn nên tránh ăn loại quả nóng này.