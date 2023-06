(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 29/6, Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Trước khi xuất hiện nắng nóng, khu vực này hứng mưa lớn. Cụ thể, đêm 24/6 và hôm nay (25/6), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 15h ngày 25/6 có nơi trên 100 mm như: Sập Vạt (Sơn La) 114 mm, Yên Thế (Yên Bái) 185 mm, Ninh Lai (Tuyên Quang) 133.6 mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 134.6 mm, Lập Thạch (Vĩnh Phúc) 153.9 mm, Trường Sơn (Bắc Giang) 110 mm, Yên Lập (Quảng Ninh) 123.6 mm…

Nắng nóng sắp quay trở lại Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, Đông Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các khu vực này từ 19h ngày 25/6 đến 19h ngày 26/6 dao động 30-70 mm, có nơi trên 100 mm, từ 19h ngày 26/6 đến 19h ngày 27/6 là 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 25/6 đến ngày 26/6, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Đêm 27/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 29/6, các tỉnh, thành từ Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nguyễn Huệ