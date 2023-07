Nắng nóng gay gắt, miền Bắc có còn cắt điện luân phiên trong tháng 7?

(VTC News) -

Lượng nước về hồ tăng từng ngày

Cung cấp thông tin cho VTC News, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) - cho biết, trong các ngày vừa qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện. Mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát, đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 9 - 20m.

Mực nước về hồ thuỷ điện những ngày gần đây đã được cải thiện. (Ảnh minh họa)

Hiện các nhà máy thuỷ điện Lai Châu, Tuyên Quang, Huội Quảng đã bắt đầu huy động công suất lên lưới điện quốc gia.

Tính đến sáng 2/7, mực nước hồ thuỷ điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, một số hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ mực nước cao. Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, hồ Lai Châu: 870 m3/s; hồ Sơn La: 511 m3/s; hồ Hòa Bình: 169 m3/s; hồ Thác Bà: 153 m3/s; hồ Tuyên Quang: 573 m3/s; hồ Bản Chát: 135.5m3/s.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Cũng theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm. Dự kiến, trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421- 425 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Miền Trung và miền Nam, hiện đảm bảo cung cấp điện và không phải chạy dầu trong thời gian tới. Trong một số trường hợp phụ tải tăng cao bất thường hoặc sự cố nhiều nguồn nhiệt điện, có thể linh hoạt huy động các nguồn chạy dầu DO để đáp ứng.

Nắng nóng, dự báo phụ tải điện tăng cao trong tháng 7

Theo dự báo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), từ nay đến 20/7, hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc.

Tuy nhiên, trong các ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ đang phải đối mặt với hiện tượng nắng nóng tăng cường, dự kiến kéo dài đến 12/7, trong đó cao điểm có khả năng rơi vào giai đoạn từ 6/7 - 8/7 với nhiệt độ cao nhất lên tới 39 đến 40 độ C.

"Dự kiến khoảng thời gian nắng nóng từ 2/7 đến 12/7, phụ tải miền Bắc có thể đạt trung bình khoảng 440 triệu kWh ngày (cao nhất khoảng 470 triệu kWh/ngày với công suất đỉnh đạt 23.000 MW)", A0 nhận định.

Cung ứng điện cho miền Bắc những ngày gần đây đã cơ bản ổn định. (Ảnh: EVN)

Trước dự báo này, Bộ Công Thương cũng quyết liệt chỉ đạo A0 chủ động xây dựng và thường xuyên cập nhật các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện.

A0 phải bám sát tình hình thời tiết, thuỷ văn các hồ chứa thuỷ điện, tình hình vận hành các nguồn điện để có điều chỉnh linh hoạt, điều tiết mực nước các hồ thuỷ điện lớn đảm bảo công suất huy động và điều chỉnh tần số hệ thống điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng yêu cầu các đơn vị phát điện, A0 và công ty mua bán điện yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho những tháng cuối năm 2023, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục các sự cố các nhà máy điện.

Cụ thể, EVN yêu cầu các đơn vị phát điện tập trung nhân lực, vật tư và các điều kiện cần thiết khắc phục, sớm đưa vào vận hành các tổ máy, lò hơi đang bị sự cố tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2.

Khắc phục hiện tượng suy giảm công suất dưới định mức trong quá trình vận hành do sự cố các hệ thống phụ trợ, chất lượng nhiên liệu đầu vào, nhiệt độ nước làm mát đầu; tăng tần suất kiểm tra, theo dõi vận hành các thiết bị tại chỗ để đảm bảo độ tin cậy hoạt động của các tổ máy phát điện, phát hiện xử lý sớm các bất thường không để xảy ra sự cố, đặc biệt là sự cố chủ quan do lỗi của con người.

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị tại nhà máy để xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra nhằm khôi phục vận hành tổ máy trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện duy tu bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ khả dụng các tổ máy trong thời gian còn lại năm 2023 theo kế hoạch đã được duyệt.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than cho sản xuất điện, đảm bảo cung cấp đủ và ổn định cho vận hành nhà máy điện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đối với lượng than vượt so với khối lượng than do Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện chịu trách nhiệm thu xếp để đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, tin cậy, an toàn và đáp ứng yêu cầu huy động của A0.

"Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tình hình cung cấp điện sẽ được đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu phụ tải quốc gia và khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với những tình huống cực đoan, bất lợi như nắng nóng kéo dài trên 38 độ C, phụ tải vượt 23.000 MW, thuỷ văn diễn biến không thuận lợi… cần phải tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp về tiết kiệm điện", đại điện EVN cho biết.

Phạm Duy