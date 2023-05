Nắng nóng cao điểm, EVNHANOI khuyến cáo sử dụng điện đúng cách

(VTC News) -

Thời tiết nắng nóng khiến người dân phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát, do vậy lượng điện tiêu thụ công suất cao tăng, chi phí tiền điện cũng tăng cao, thậm chí tăng đột biến vào kỳ hóa đơn tiền điện các tháng 5, 6 hàng năm.

Để người dân giảm bớt nỗi lo “tiền điện” mỗi khi Hè sang, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị cách sử dụng thiết bị điện đúng cách nhằm tăng tuổi thọ thiết bị cũng như tiết kiệm điện ở mức tối ưu.

Với các hộ gia đình như bà Nguyễn Thị Mai ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội chủ yếu dùng điện sinh hoạt với chi phí khoảng 800.000 đồng/tháng. Những tháng cao điểm nắng nóng vừa qua, các thiết bị điện làm mát được gia đình bà sử dụng thường xuyên, tuy nhiên tiền điện tăng không đáng kể nhờ áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm.

Bà Mai chia sẻ: "Những ngày gần đây nắng nóng liên tục, gia đình sử dụng quạt máy, điều hòa nhiệt độ nhiều nhưng để tiết kiệm điện, khi nào đi ngủ, gia đình mới bật điều hòa, đến nửa đêm thì tắt, chuyển sang quạt và chủ yếu là tận dụng ánh sáng tự nhiên. Riêng quạt máy, tivi và các thiết bị khác không sử dụng thì rút dây nguồn. Nhờ vậy, những tháng nắng nóng vừa qua, chi phí tiền điện của gia đình tăng không nhiều".

Ngành điện khuyến cáo hình thành thói quen lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có chỉ số hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác, tiêu thụ ít điện năng hơn so với đèn huỳnh quang và có tuổi thọ cao hơn.

Đồng thời, EVNHANOI cũng vận động các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các công cụ giám sát và quản lý năng lượng để kiểm soát và giảm thiểu lượng điện tiêu thụ, chẳng hạn như lắp đặt hệ thống giám sát năng lượng để theo dõi các hoạt động tiêu thụ điện; thiết lập các chương trình giảm thiểu điện trong giờ cao điểm hoặc thực hiện các cuộc khảo sát về tình trạng sử dụng năng lượng; đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện; đào tạo và nâng cao nhận thức tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả của nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trọng Việt – Giám đốc Công ty TNHH Anh Đức Việt cho biết: “Để kiểm soát và giảm thiểu lượng điện tiêu thụ, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng để hạ chi phí sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, công ty hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, tổ chức bảo dưỡng máy móc thường xuyên; đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, tiết kiệm điện. Đa phần các thiết bị điện được đổi sang loại Invecter, lắp các thiết bị cảm ứng tự động tại một số khu vực như nhà ăn, cầu thang thoát hiểm”.

Thông qua các ứng dụng, website và hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI, việc theo dõi chỉ số điện tiêu thụ một cách nhanh chóng, dễ dàng từ đó rà soát lại để điều chỉnh lượng điện tiêu thụ hàng ngày tránh nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao.

Thời tiết nắng nóng còn có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra nguy cơ sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả vừa giúp giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, lại vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, đồng thời cũng tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với mức bình thường.

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm chi phí tiền điện, giúp tăng tuổi thọ của các thiết bị, giảm chi phí sửa chữa, bảo trì và đồng thời bảo vệ môi trường, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h00 đến 22h00).

Đồng thời, chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Tiết kiệm điện không có nghĩa là tắt tất cả, mà tắt những thiết bị điện khi không sử dụng.

Nếu có nhu cầu tìm hiểu chi tiết các cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hoặc tham khảo những bí quyết tiết kiệm điện hữu ích, khách hàng sử dụng điện có thể truy cập website: evnhanoi.vn, chọn mục “Sử dụng điện an toàn, hiệu quả”, để kiểm soát về lượng điện năng sử dụng trong tháng, chọn mục “Tra cứu chỉ số công tơ” hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải đáp.

