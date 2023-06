Nâng mức kiểm soát an ninh tại các sân bay khu vực Tây Nguyên

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vừa có quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường lên cấp độ 2 đối với các đơn vị trực thuộc.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện quyết định ngày 11/6 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường và để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho người, tài sản, hoạt động khai thác của Tổng công ty (TCT).

Cụ thể, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường lên cấp độ 2 tại những đơn vị và hoạt động khai thác của TCT tại các cảng hàng không, sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Phù Cát, Liên Khương.

Các cơ quan, đơn vị khác yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động, rà soát phương án, sẵn sàng ứng phó khẩn nguy, giữ vững thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời tình huống phát sinh.

Sân bay Buôn Ma Thuột nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp độ 2. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian áp dụng biện pháp an ninh hàng không cấp độ 2 bắt đầu từ ngày 11/6 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, VNA còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo đủ nguồn lực, phân công lao động hợp lý trong dịp cao điểm hè.

Bố trí nhân lực có đủ thẩm quyền kịp thời giải quyết nhu cầu, quyền lợi chính đáng, những vướng mắc, bức xúc phát sinh của hành khách, không để xảy ra tranh cãi, gây mất trật tự, an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và khu vực văn phòng làm việc.

Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng của cảng hàng không, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm quy định về an ninh tại khu vực làm thủ tục, khu vực hạn chế và trên tàu bay.

VNA cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuần tra, giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện ra, vào trụ sở đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động đột nhập, gây rối, phá hoại.

(Nguồn: Vietnamnet)