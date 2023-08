Nâng cao hợp tác phòng, chống tội phạm lĩnh vực môi trường giữa Bộ Công an và Bộ TNMT

(VTC News) -

Ngày 3/8, Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Bộ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại buổi làm việc.

Theo báo cáo từ hai Bộ, trong những năm qua, công tác phối hợp đạt được những kết quả quan trọng, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của 2 ngành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các cơ quan chức năng của hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường; hai Bộ cũng tiếp tục phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản...

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các đơn vị chuyên môn của hai Bộ cùng nhau thảo luận và tháo gỡ những vướng mắc, tăng cường hợp tác trong những nội dung về nhóm vấn đề liên quan đến giải quyết khó khăn nguồn cung mỏ đất, mỏ cát phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm của quốc gia; thảo luận nhóm vấn đề liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất an ninh, giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục CSĐT tội phạm về môi trường và một số Cục chức năng của Bộ Công an báo cáo, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp đảm bảo an ninh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh khẳng định sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết hiệu quả hơn những nhiệm vụ có liên quan đến hai Bộ.

Trao đổi thông tin thêm một số nội dung về khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường ở các địa phương, ông Đặng Quốc Khánh cũng đề xuất Bộ Công an hỗ trợ một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh cần phải xây dựng, duy trì cơ chế phối hợp hiệu quả hơn, trong đó đặc biệt là những nội dung có liên quan đến tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết những nội dung, đề xuất giữa hai đơn vị đang được các đơn vị chức năng của hai Bộ khẩn trương thực hiện với tiến độ nhanh, hiệu quả.

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên, môi trường đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Công an tin tưởng trong thời gian tới, công tác phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, sẽ được hai Bộ thực hiện ngày càng hiệu quả.

Anh Văn