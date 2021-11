Nam Trà My lại sạt lở, cả quả đồi lớn đổ ập xuống gần nhà dân

(VTC News) -

Video: Nguyên quả đồi lớn phủ lấp mặt đường gần nhà dân. (Nguồn: H.T)

Chiều tối 30/11, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - xác nhận với VTC News thông tin trên.

Quả đồi sạt lở trút đất đá xuống tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo ông Lạc, khoảng 16h cùng ngày, một quả đồi lớn bất ngờ sạt lở, trút hàng ngàn khối đất đá kèm theo cây lồ ô xuống phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông, thôn 5, xã Trà Cang.

"Nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My có mưa to. Thế nhưng, vào thời điểm quả đồi sạt lở, trời lại tạnh ráo. Rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn và khu vực đất sản xuất của người dân nên không gây thiệt hại về người. Vị trí đang bị đất đá phủ lấp còn cách nhà dân gần 30 mét và cách trụ sở UBND xã tầm 2 cây số", ông Lạc nói và cho biết thêm, ngay khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân đến gần.

Trước đó, như VTC News phản ánh, mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 29/11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Nam Trà My lâm bị sạt lở nặng. Tuyến Quốc lộ 40B dẫn lên trung tâm huyện Nam Trà My ngập bùn đất.

Khu vực thác Tắc Chua nằm giáp ranh 2 xã Trà Vân và Trà Vinh bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông từ xã Trà Vân vào Trà Vinh bị tê liệt, đẩy hơn 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh vào tình thế bị cô lập.

Hôm nay (30/11), đơn vị thi công đã có mặt để khẩn trương khắc phục sạt lở tại mố của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La.

Trong khi đó, tại xã Trà Leng - nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng khiến 22 người chết và mất tích vào cuối tháng 10/2020, mưa lớn khiến mố của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La đổ sập.

Việc mố cầu bị sạt lở và tuyến đường D1K8 cũng đang ngập bùn đất khiến 45 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu ở khu dân cư Bằng La (khánh thành hồi cuối tháng 4/2021) bị cô lập.