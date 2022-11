Nam thanh niên lập công ty 'ma' lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Linh (25 tuổi, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện nam thanh niên xuất hiện trên địa bàn phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tự xưng là trưởng phòng một công ty phát triển phần mềm tại Đà Nẵng có dấu hiệu khả nghi.

Các trinh sát xác định nam thanh niên này lừa đảo, chiếm đoạt 6 laptop của anh Bùi Minh Sáu (trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) có giá trị 200 triệu đồng.

Bám sát nghi can, 17h ngày 9/11, khi thanh niên này xuất hiện tại địa chỉ số 95/21 Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An) thì cơ quan công an bắt giữ.

Nguyễn Mạnh Linh bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Công an)

Tại Cơ quan công an, thanh niên khai tên Nguyễn Mạnh Linh (25 tuổi, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Theo khai nhận, tháng 5/2021, Linh lên mạng tìm kiếm thông tin về Công ty Sea Event rồi liên hệ hỏi thủ tục thuê laptop.

Được anh Bùi Minh Sáu (nhân viên Công ty Sea Event) cho biết, nếu cá nhân thuê laptop thì phải có chứng minh nhân dân (CMND), đặt cọc tiền, còn nếu công ty thì cần giấy đăng ký kinh doanh, không phải đặt cọc.

Linh tiếp tục lên mạng xã hội đăng thông tin cần tuyển lái xe thì anh Lê Tất T. (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên hệ xin việc, được Linh yêu cầu cung cấp CMND, giấy phép lái xe. Linh lấy ảnh của mình gắn thông tin cá nhân của anh T. rồi thuê người làm CMND.

Tiếp đó, Linh đặt làm giả con dấu Văn phòng phát triển phần mềm Asia Soft của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Châu Á (Công ty PTPM Châu Á), đặt làm biển hiệu của công ty này, đưa về treo tại nhà đang thuê ở địa chỉ 191-Lê Quang Đạo, Đà Nẵng.

Sau đó, Linh lấy tên giả là Lê Tất T., chức vụ Trưởng phòng Công ty PTPM Châu Á, gặp anh Bùi Minh Sáu để thuê 6 laptop.

Sau khi nhận 6 laptop, Linh mang đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn Đà Nẵng cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Linh, tiếp tục điều tra, xử lý.