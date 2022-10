Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát

(VTC News) -

Ngày 13/10, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm dao tấn công bạn gái.

Cô gái may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cơ quan công an, đêm 12/10, Công an TP Thái Nguyên nhận tin báo từ Công an phường Tân Thịnh về việc một nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái. Sau đó, người này cứa cổ tự tử.

Nhận tin báo, Công an TP Thái Nguyên cử đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Tân Thịnh đến hiện trường điều tra, xác minh.

“Bước đầu xác định thanh niên này cầm dao đâm bạn gái, rất may con dao cùn nên chỉ gây ra thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, anh ta dùng dao cứa cổ tự tử nhưng cũng chỉ bị thương tích nhẹ. Chúng tôi đang tạm giữ thanh niên này để phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo này cho hay.