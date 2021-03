Clip nam thanh niên bị tra tấn, vùi đất chôn sống: Có thể xử lý tội 'Giết người'

(VTC News) -

Ngày 27/3, Công an Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị nhóm người đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí còn đào hố để chôn sống khiến dư luận phẫn nộ.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh làm rõ vụ việc trên.

Trước vụ việc gây bức xúc trong dư luận, trả lời PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Cho dù là nội dung clip là thật hay dàn dựng thì các cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ nhóm người này là ai và cần trừng trị thích đáng theo pháp luật.

"Giả sử nếu đoạn clip này là thật thì đủ yếu tố cấu thành tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Giết người". Nếu là đùa cũng cực kỳ phản cảm", luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

Luật sư Diệp Năng Bình

Trong trường hợp nếu đây là clip dàn dựng, trêu đùa, những người tham gia trong đoạn clip sẽ bị xử lý theo Luật An ninh mạng.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Điều 8, Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng như sau: Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này (Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội).

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng...

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị lột sạch quần áo, trói chặt trên cây và bị một nhóm người đánh đập. Tàn bạo hơn, nhóm người này còn đào mộ, bịt mặt nam thanh niên này rồi "chôn sống".

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm thanh niên, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên này.