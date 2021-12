Nam sinh lớp 12 chinh phục 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên

Lê Minh hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT Yên Hoà (Hà Nội). Nam sinh cho biết ngay từ hồi 4 tuổi em đã được bố mẹ khuyến khích học tiếng Anh.

“Em không học quá nhiều mà kết hợp vừa học vừa chơi. Lúc bé em thường xem nhiều băng đĩa, các video tiếng Anh và qua đó các kiến thức cơ bản ngấm dần. Đến hiện tại em vẫn sử dụng cách này vì vừa được làm việc mình thích, vừa học được tiếng Anh. Kết hợp xem video giúp em ghi nhớ các từ mới bắt gặp và tập đoán nghĩa của từ theo bối cảnh”.

Theo Lê Minh khi học các cấu trúc tiếng Anh nâng cao là khó khăn nhất nên các bạn phải chăm chỉ luyện tập, dùng nhiều để làm quen. Nam sinh bắt đầu tìm hiểu về IELTS vào đầu năm lớp 11. Tuy nhiên do dịch COVID-19 khiến các kỳ thi bị hoãn nên đến tháng 5/2021, Minh mới bắt đầu ôn tập.

Sau 5 tháng tăng tốc ôn IELTS kết hợp chăm chỉ luyện tập Lê Minh đã đạt 8.5 overall ngay lần thi đầu tiên (trong đó Listening và Reading đạt 9.0, Speaking 8.0, Writing 7.0).

Lê Minh chia sẻ, trong phần thi Nghe (Listening), em tập trung đọc trước tất cả câu hỏi, gạch chân những từ có khả năng được nhắc đến trong bài và cố gắng tập trung nghe để bắt kịp từ. Nếu dạng bài là điền từ vào chỗ trống, Minh sẽ dựa vào các từ xung quanh để đoán loại từ của từ trong chỗ trống. Theo Minh, trong lúc làm bài Nghe đừng để phân tâm nếu có câu không nghe được.

Còn đối với kỹ năng Đọc (Reading), Lê Minh thực hiện song song đọc hiểu bài viết và tìm kiếm từ khóa trong bài. Sau đó, em đọc câu hỏi, gạch chân từ khoá đồng nghĩa để chọn câu trả lời phù hợp. Nam sinh cho rằng đây là kỹ năng dễ ăn điểm nhất nhưng không được chủ quan và phải kiên trì luyện tập đề.

“Đặc biệt, trong phần bài Đọc có dạng bài dễ nhầm lẫn là "True/False/Not given" và bài "Yes/No/Not given". Tuy dạng bài này giống nhau về yêu cầu nhưng cách hỏi khác nhau, dễ bị nhầm khi viết Y (Yes) hoặc N (No) thành T (True), F (False). Vì vậy em thấy cần chia thời gian làm bài hợp lý, kiểm tra lại trước khi nộp”, Minh chia sẻ.

Về kỹ năng Nói (Speaking), nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất là nói phải thật tự tin. Mỗi ngày nên tự đứng luyện nói trước gương hay với bạn bè để tạo cho mình phản xạ tự nhiên. Mỗi dạng bài nói sẽ có những yêu cầu trả lời khác nhau nhưng hãy cố gắng nói thật lưu loát, khi mắc lỗi lập tức sửa ngay sẽ tránh được việc bị trừ điểm.

“Em nghĩ các bạn không nên quá đặt nặng, bắt ép bản thân phải sử dụng những từ ngữ quá cao siêu mới ăn điểm mà nên để những từ ấy xuất hiện trong bài một cách tự nhiên thì sẽ tốt hơn”.

Đối với phần Viết (Writing), theo Lê Minh nên lập sơ qua dàn ý trước khi viết bài để tránh việc vừa viết vừa nghĩ. Khi có bố cục, ý tưởng rõ ràng thì bài viết sẽ đầy đủ, diễn giải logic hơn.

“Trong bài viết em thấy lỗi hay gặp là nhầm thì của câu. Ví dụ như trong task 1, số liệu là của năm 2018 nhưng các bạn lại viết theo thì hiện tại. Để tránh lỗi này, nếu các bạn thấy số liệu là ở quá khứ hãy khoanh tròn trong đề để lúc viết tránh nhầm lẫn".

Về tài liệu dùng để ôn thi IELTS, Lê Minh cho hay em thường sử dụng bộ Cambridge IELTS vì đề khá sát với thi thật. Theo nam sinh, một lưu ý quan trọng trước khi thi không nên luyện đề quá nhiều mà hãy nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.

Lê Minh chia sẻ để được điểm tốt cần sự nỗ lực một cách thông minh, thay vì nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu hãy tìm cách học phù hợp bản thân mình.

“Dù không học trường chuyên lớp chọn nhưng em luôn kiên trì học tiếng Anh. Trước khi thi IELTS em từng đặt mục tiêu là 7.5 và đạt được kết quả hơn mong đợi. Vì vậy các bạn hãy đặt cho mình một đích đến cụ thể và cố gắng hết mình sẽ thành công”, Minh nói.