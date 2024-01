Nam sinh Đại học chết khi rơi từ tầng 19 chung cư

(VTC News) -

Trưa 27/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam thanh niên rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong.

Nạn nhân là V.H.T (21 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Chung cư xảy ra vụ việc nằm trên đường Tân Lập (phường Đông Hoà, TP Dĩ An).

Hiện trường vụ việc.

Thông tin vụ việc, khoảng 1h cùng ngày, bảo vệ của chung cư hoảng hốt phát hiện T. rơi từ trên tầng cao xuống đất. Khi tới kiểm tra, bảo vệ phát hiện T. đã chết liên lập tức trình báo công an phường Đông Hòa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Thông tin từ ban quản lý chung cư, T. là sinh viên năm 3 của một trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. T. thuê căn hộ sống một mình trên tầng 19, Block B.

Tối 26/1, bảo vệ nhận được phản ánh của người dân nhờ lên kiểm tra căn hộ của T. vì có bất thường nhưng T. không ra mở cửa. Khoảng 23h30, bảo vệ gọi thợ tới để phá khoá thì T. mới chịu mở cửa và nói muốn được yên tĩnh, yêu cầu mọi người không làm phiền.

Hơn 1 tiếng sau, khi bảo vệ và mọi người xuống sân thì xảy ra sự việc. Qua kiểm tra, T. để lại một lá thư tuyệt mệnh trong căn hộ chung cư.