Đà Nẵng: Điều tra vụ một người nước ngoài tử vong nghi do nhảy lầu

(VTC News) -

Chiều 18/10, Cơ quan Điều tra Công an quận Sơn Trà chuyển giao vụ người đàn ông rơi từ tầng 4 của khách sạn xuống vỉa hè, chết tại chỗ cho Cơ quan Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 18/10, người dân trên đường Trần Hưng Đạo (khu vực phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tá hỏa chứng kiến một người đàn ông rơi từ tầng 4 của khách sạn số 323 đường Trần Hưng Đạo xuống vỉa hè.

Ngay khi phát hiện, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều, người dân điện báo cơ quan công an và trung tâm cấp cứu.

Hiện trường ngưởi đàn ông tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Hải Bắc và Công an quận Sơn Trà, Trung tâm cấp cứu có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân được xác định tử vong.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân là nam giới, người nước ngoài.

Trước đó, tại tòa nhà chung cư thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người người chết tại chỗ.

Theo đó, sáng 28/4/2022, người dân khu sống gần tòa nhà chung cư phường Thọ Quang phát hiến thi thể đàn ông tại hàng rào mặt sau tòa nhà, sát đường Nam Thọ 6 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) nên điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cứu thương, công an khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, Công an quận Sơn Trà phát hiện một chân của nạn nhân bị đứt lìa, rơi ở vị gần đó. Trên tay nạn nhân vẫn cầm cầm một cục pin của máy khoan tường cầm tay.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là người mang quốc tịch Mỹ (62 tuổi) và người này thuê căn hộ trên tầng 18 tòa nhà, sinh sống từ năm 2019 đến khi xảy ra vụ việc.