Nam sinh Bình Định bị bạn đánh hội đồng, gãy xương mũi: Nhà trường báo cáo gì?

(VTC News) -

Học sinh bị đánh trong lớp học

Theo báo cáo của Trường THPT An Nhơn số 3 gửi Sở GD&ĐT Bình Định, nam sinh N.T.T học lớp 10A4 bị nhóm 6 nam sinh lớp 10A5 đánh hội đồng ngay tại phòng học số 5 dãy nhà B, Trường THPT An Nhơn số 3. Hậu quả, em N.T.T bị gãy xương chính mũi và sưng tấy một phần mặt.

Sau khi nắm bắt sự việc, BGH trường cùng các thầy cô đã có mặt đưa em T. đến Trạm y tế xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn) sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Từ đêm 20/12, nhà trường đã phối với Công an xã Nhơn Thọ và Công an Thị xã An Nhơn giải quyết sự việc. Lực lượng chức năng đã mời phụ huynh các em học sinh tham gia đánh em T. để làm việc

Cũng trong sáng nay, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức họp lãnh đạo, công đoàn, thanh tra, đoàn thanh niên cùng với phụ huynh các em học sinh để tìm hướng khắc phục và giải quyết thống nhất.

Nam sinh N.T.T bị thương tích đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, thông tin tới VTC News, ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn số 3 cho biết, lớp của T và lớp của nhóm nam sinh hành hung T ở cạnh nhau, các nam sinh đã có mâu thuẫn nhỏ từ trước.

Nguyên nhân dẫn đến sự vụ bạo lực nghiêm trọng ngày 20/12 từ việc nhắn tin khích bác nhau trên mạng xã hội, và mâu thuẫn ngày một lớn, sự việc hành hung xảy ra quá nhanh sau giờ tan học khiến BGH trường và các thầy cô không kịp kiểm soát và can ngăn.

“Ngay lúc đó, chúng tôi đã đưa em T. đi sơ cứu tại Trạm y tế xã và cố gắng liên hệ gia đình học sinh. Sau đó nhà trường đã gọi xe, đưa học sinh cùng gia đình, có nhân viên y tế nhà trường theo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sự việc xảy ra với nhà trường là một câu chuyện vô cùng đáng buồn, các em học sinh vẫn còn tương lai phía trước”, ông Đông cho biết.

Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn số 3 cũng thông tin, em T. bị hành hung tại cổng trường, giáo viên nhà trường không kịp can ngăn.

Trường THPT An Nhơn 3, TX An Nhơn (Bình Định) nơi xảy ra sự việc trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo ra văn bản chỉ đạo khẩn

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định cho biết: “Hiện Sở đã nhận được báo cáo từ phía Trường THPT An Nhơn số 3 và sẽ chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc trên để phụ huynh và các em học sinh yên tâm đến trường. Theo đề nghị của Trường THPT số 3 An Nhơn, Công an thị xã An Nhơn điều tra, xử lý vụ việc này để làm rõ trách nhiệm cụ thể và có thông báo sớm nhất”

Cũng trong sáng 21/12, Sở GD&ĐT Bình Định đã có văn bản chỉ đạo khẩn gửi tới các trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Theo đó, hằng năm, Sở GD& ĐT đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, học viên để hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh gắn với việc củng cố nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực liên quan đến học sinh.

Mới đây, ngày 20/12/2023, nhóm học sinh thuộc trường THPT số 3 An Nhơn gây gổ đánh nhau, nhiều học sinh chia sẻ thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương uy tín của ngành.

Theo đề nghị của Trường THPT số 3 An Nhơn, Công an thị xã An Nhơn điều tra, xử lý vụ việc này.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh mà nhà trường, phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời.

Qua vụ việc này, Sở GD& ĐT yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát lại việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa bạo lực học đường.

Tăng cường nắm bắt, theo dõi các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ họcsinh, học viên để giải quyết kịp thời; không để mâu thuẫn kéo dài, chậm giải quyết, dẫn đến tình trạng học sinh, học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Như VTC News đã thông tin trước đó, ngày 21/12, các trang mạng xã hội tại Bình Định xôn xao chia sẻ thông tin một nam sinh lớp 10 thuộc trường THPT An Nhơn số 3 (TX An Nhơn) bị nhóm người hành hung gây thương tích nặng.

Thông tin được người nhà nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 11h ngày 20/12, em N.T.T bị các em học sinh cùng khối vây đánh hội đồng gây thương tích nặng.

Nhóm người trên hành hung nam sinh ngay tại phòng học số 5 dãy nhà B, Trường THPT An Nhơn 3 khiến em gãy lệch sống mũi, sưng tím mắt, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Sáng 21/12, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, em N.T.T nhập viện trưa 20/12 tại Khoa Tai Mũi Họng và được chẩn đoán gãy xương chính mũi.

"Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân vẫn còn sưng mặt. Hướng xử trí bây giờ là chờ điều trị đỡ sưng sẽ xử trí thủ thuật nâng xương chính mũi sau”, bác sĩ Bình thông tin.