Myanmar phát lệnh bắt Đại sứ tại Liên hợp quốc

(VTC News) -

The Global New Light of Myanmar đưa tin, Kyaw Moe Tun, người được chính quyền dân sự Myanmar bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên hợp quốc trước cuộc đảo chính, bị cảnh sát nước này buộc tội "phản quốc".

Cáo buộc bắt nguồn từ phát biểu của ông Kyaw Moe Tun vào ngày 26/2 tại trụ sở Liên hợp quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Kyaw Moe Tun lên án cuộc đảo chính và kêu gọi "cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ" để khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.

Đại sứ được chính quyền dân sự Myanmar bổ nhiệm tại Liên hợp quốc - Kyaw Moe Tun. (Ảnh: CNN)

Cũng theo The Global New Light of Myanmar, Mahn Win Khaing Than - lãnh đạo dân sự của chính phủ Myanmar đang lẩn trốn, cũng bị buộc tội phản quốc. Hôm 13/3, ông Mahn Win Khaing Than kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình và có quyền tự vệ trước quân đội. Ông cũng vừa được Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) bổ nhiệm làm quyền Phó Tổng thống để thay mặt cho Tổng thống và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi hiện đang bị bắt.

Hôm 18/3, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi tiếp tục bị cáo buộc nhận hối lộ. Bà bị tố cáo là đã nhận khoảng 550.000 USD trong năm 2019 và 2020 từ nhà phát triển bất động sản Maung Weik.

Trước đó, quân đội Myanmar cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ hơn 600.000 USD tiền mặt cùng 11,2 kg vàng. Tổng thống Win Myint và một số bộ trưởng trong nội các cũng bị cáo buộc liên quan tham nhũng.

Bất ổn ở Myanmar diễn ra sau cuộc đảo chính hôm 1/2 khi quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo dân cử. Phe quân đội tuyên bố không chấp nhận chiến thắng hồi tháng 11/2020 của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) do gian lận bầu cử.

Làn sóng biểu tình ở lan rộng ở Myanmar khi người dân ở khắp các thành phố lớn nhỏ liên tục xuống đường yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi và các lãnh đạo dân cử, bất chấp quân đội trấn áp. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, đến nay, hơn 180 người biểu tình thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng an ninh.