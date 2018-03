Mỹ tiết lộ video chiến cơ chạm trán vật thể bay nghi của người ngoài hành tinh

(VTC News) - Năm 2015, phi công máy bay chiến đấu Mỹ được cho là ghi lại được hình ảnh vật thể bí ẩn bay tại khu vực bờ Đông khi ở độ cao 7.500 m.

Công ty phân tích To the Stars Academy of Arts and Sciences công bố đoạn video cho thấy có thể máy bay của quân đội Mỹ từng quan sát được một vật thể bay không xác định – UFO.

Đoạn video được thực hiện bởi các phi công trên một chiếc chiến cơ đa năng, F/A-18 Super Hornet.

Trong video, vật thể không xác định hình bầu dục không có cánh hay đuôi rõ ràng, đang di chuyển ở tốc độ cao ngay phía trên bề mặt đại dương.

Từ năm 2007-2012, chương trình Xác định mối đe dọa hàng không của Lầu Năm Góc thu thập được nhiều đoạn ghi hình và ghi âm về những trường hợp nhìn thấy UFO.

Tháng 12/2017, NYT cho biết chương trình nghiên cứu UFO này kết thúc năm 2012 nhưng Lầu Năm Góc được cho là vẫn tiếp tục điều tra những trường hợp liên quan.

Video: Nghi vấn máy bay chiến đấu chạm trán UFO

(Nguồn: Sputnik)

Phương Anh