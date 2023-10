Mượn xe máy của vợ bạn đem cầm cố, nam thanh niên bị bắt sau hơn 1 năm lẩn trốn

(VTC News) -

Ngày 19/10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Lưu Văn Lực (SN 1994, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/10/2021, lợi dụng mối quan hệ bạn bè với N.Đ.T. (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam), Lực mượn xe máy của vợ T. mang đi cầm cố lấy số tiền 15 triệu đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân.

Lưu Văn Lực bị bắt giữ sau hơn 1 năm lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, qua quá trình điều tra, ngày 15/2/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Lực về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can Lực bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ ra quyết định truy nã đối với Lưu Văn Lực. Sau hơn 1 năm lẩn trốn, Lực bị bắt khi xuất hiện tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ.

Trước đó, tháng 2/2023, Công an TP Tam Kỳ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hoàng Bá Thiện (SN 1998, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) - đối tượng cũng mượn xe của người quen rồi đem đi cầm cố.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ triệu tập đối tượng Đinh Hoàng Bá Thiện để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm việc với cơ quan công an, Thiện khai nhận thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tam Kỳ.

Cụ thể, ngày 8/2, Thiện gặp chị họ là P.N.H.O. (phường Phước Hòa) mượn xe máy Honda Scoopy đem đi cầm cố lấy 7 triệu đồng.

Ngày 15/2, Thiện đến nhà anh Đ.N.V. (phường Phước Hòa) mượn xe máy Exciter rồi đi cầm cố lấy 4 triệu đồng.

Ngày 17/2, Thiện mượn xe máy Exciter của bạn là N.T.Đ. (trú phường Hòa Hương) đem đi cầm cố lấy 10 triệu đồng tiêu xài cá nhân.