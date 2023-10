Muốn theo đuổi ngành du lịch, nên theo học trường nào?

(VTC News) -

Sau đây là thông tin tổng hợp của một số trường đại học đào tạo ngành du lịch ở Việt Nam.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong những cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm ngay và nhận về mức lương hấp dẫn.

Ngành du lịch mang đến cơ hội việc làm lớn. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả khảo sát do trường thực hiện, sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chiếm đến 93,88 %.

Năm 2022, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn nằm trong tổ hợp 10 ngành có điểm chuẩn cao nhất. Cụ thể, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khối D78 có số điểm cao nhất là 26,1 điểm.

Đến năm 2023, trường tuyển sinh 3 tổ hợp môn thi với ngưỡng điểm chuẩn lần lượt là khối A01 lấy 25,5 điểm, khối D01 26 điểm và khối D78 26,4 điểm. Mức học phí của ngành này dự kiến là 1.500.000đ/tháng (15.000.000đ/năm), tương đương 400.000đ/tín chỉ.

Trường Đại học Hà Nội

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường Đại học Hà Nội được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, khác hoàn toàn với nhiều cơ sở đào tạo khác. Năm 2023, trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường Đại học Hà Nội; xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2022, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) hệ đại trà của trường lấy 32,7 điểm và chương trình chất lượng cao lấy 32,1 điểm. Trog khi đó, mức điểm chuẩn của năm 2023 cao hơn, với 33,9 điểm hệ đại trà và 32,25 điểm đối chương trình chất lượng cao.

Tổng học phí 4 năm học tại đây, dự kiến rơi vào khoảng từ 83 - 85 triệu đồng.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Khoa văn hóa Du lịch của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội đào tạo 4 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Lữ hành, hướng dẫn du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Hướng dẫn du lịch quốc tế.

Năm 2022, điểm chuẩn ngành Du lịch của trường Đại học Văn hoá Hà Nội cao nhất với 27,5 điểm. Cụ thể, ngành Du lịch - Văn hoá du lịch có số điểm thấp nhất với 26 điểm (khối C) và 25 điểm (khối D). Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có số điểm chuẩn cao nhất là 27,5 điểm (khối C) và 26,5 điểm (khối D). So với năm 2021, mức điểm chuẩn này tăng 0,2 điểm.

Năm 2023, chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khối C00 tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất với 26,5 điểm (khối C), các khối xét tuyển D01; D78; D96; A16; A00 lấy 25,5 điểm. Chuyên ngành Du lịch - Văn hóa du lịch có mức điểm chuẩn thấp nhất 24,41 điểm khối D01; D78; D96; A16 và 25,41 điểm đối với khối C00.

Dự kiến học phí năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ đại học chính quy là 286 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế có điểm chuẩn với những ngành nghề liên quan đến du lịch dao động từ 15,5 điểm đến 21 điểm. Trong đó, ngành Du lịch lấy 16 điểm, Du lịch điện tử 15,5 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn 21 điểm với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00; C00; D01; D10.

Năm 2023, trường uyển sinh theo hai phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. Lộ trình tăng học phí sẽ thực hiện theo từng năm, mỗi năm dự kiến tăng bình quân 10%. Với mức học phí ban đầu là 450.000đ/ tín chỉ.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

Năm nay, trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) xét tuyển ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi THPT, xét học bạ THPT, xét theo kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng.

Mức điểm chuẩn năm 2023 xét theo điểm thi THPT của ngành này ấy 24,5 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01; D90. Riêng phương thức xét học bạ, trường lấy 26,25 điểm, với 3 tổ hợp môn A00; A01; D01.

Mức học phí trong năm học 2023 - 2024 dự kiến là 18 triệu đồng/năm học và tăng không quá 10% so với học phí của năm liền kề.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại Học Quốc Gia TP.HCM)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM được biết đến là một trong những trường đào tạo ngành du lịch nổi bật.

Năm nay, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại đây lấy mức điểm chuẩn là 27,4 điểm đối với khối C00 và 25,8 điểm khối D01; D14; D15. Đồng thời, trường còn đào tạo chương trình chất lượng cao đối với ngành này, mức điểm chuẩn là 25,5 điểm khối C00 và và 24,5 điểm khối D01; D14; D15.

Đối với chương trình đại trà, mức học phí là 860.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học 26.400.000 đồng/năm học. Chương trình chất lượng cao có mức học phí cao hơn.

Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành lớn có vị thế trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam. Hiện tại, trường đang đào tạo hai ngành liên quan đến du lịch, đó là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2023, điểm chuẩn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chương trình thường lấy 24 điểm (tổ hợp môn A00; A01; C02; D01) và chương trình chất lượng cao là 22.95 (tổ hợp môn A01; D01; D07). Riêng ngành Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch chương trình thường 24,63 điểm (khối C00; D01; D14; D15) và chương trình chất lượng cao lấy 22 điểm.

Mức học phí đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao năm học 2023 - 2024 là 36 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt khóa học); chương trình đại trà là 17.430.000 nghìn đồng/năm học.