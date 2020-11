Muôn màu hành trình lên hạng tại giải Hạng Nhì Quốc gia – On Sports 2020

3 đội bóng lên chơi chuyên nghiệp mùa tới là Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định. Hành trình thăng hạng của mỗi đội đều có những toan tính chiến thuật riêng. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn cho giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020. Với đội bóng đầu bảng A, họ sớm thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại và băng băng về đích bất chấp các đối thủ bám đuổi gắt gao.

Theo thể thức của giải, ở bảng A chỉ có 7 đội khiến mỗi vòng đấu sẽ có 1 đội được nghỉ thi đấu. Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn có khởi đầu rất tốt với 7 điểm sau 3 trận bất bại nhưng lại chững lại sau quãng nghỉ vì dịch COVID-19. Thế nhưng cũng chỉ mất 2 vòng đấu để Phú Thọ đi lại đúng quỹ đạo và sớm có vé vào bán kết.

Lối chơi mà đội bóng này lựa chọn là phòng ngự chặt và phản công nhanh giúp họ có thành tích hàng thủ tốt thứ 2 trong suốt vòng loại. Tại bán kết, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn tiếp tục duy trì hàng phòng ngự vững chắc và đánh bại đội bóng có hàng công mạnh nhất giải trên chấm penalty. Góp công lớn nhất trong thành tích này của Phú Thọ không thể không kể đến sự ổn định của Đỗ Sỹ Huy, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC.

Gia Định (áo xanh) là đội bóng cuối cùng nhận suất chơi giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Trái ngược với Phú Thọ, Phù Đổng lại thể hiện phong độ rất kém ổn định. Bên cạnh thầy trò HLV Dương Hồng Sơn, đội bóng Thủ đô cũng nhiều lần ngồi ở vị trí đầu bảng A. Thế nhưng, trong khi đội bóng đất Tổ duy trì phong độ ổn định thì Phù Đổng lại thể hiện phong độ trồi sụt ở giai đoạn cuối mùa.

May mắn cho họ khi các đối thủ trực tiếp như PVF và Trẻ SHB Đà Nẵng tỏ ra hụt hơi ở những giai đoạn quan trọng nhất. Ở bán kết, Dù bị đánh giá thấp hơn Gia Định nhưng chính Phù Đổng mới là những người áp đặt lối chơi lên đối phương. Kết thúc 90 phút trên sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Phù Đổng giành tấm vé trực tiếp lên chơi giải Hạng Nhất Quốc gia mùa tới.

Đội bóng cuối cùng thăng hạng ở giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia – On Sports 2020 là Gia Định. Là đội bóng ghi bàn nhiều thứ 2 vòng bảng khi “nã” tới 35 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Thế nhưng, tại trận bán kết, trước Phù Đổng hừng hực khí thế và tham vọng, những đôi chân đội bóng phương Nam không đủ sắc sảo và phải nhận thất bại 2-3. Ở trận play-off, bàn thắng duy nhất của Mai Hoàng Sơn giúp đội bóng này một lần nữa đánh bại đối thủ ở mùa giải năm nay.

3 đội bóng giành quyền thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia – On Sports 2020 với sự đồng hành của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao khi có tới 295 bàn thắng được ghi sau 199 trận đấu. Khán giả cũng có theo dõi trực tiếp các cuộc so tài nhờ nỗ lực sản xuất của Next Media và On Sports trên các nền tảng truyền hình và trên các kênh mạng xã hội như Youtube và Fanpage Next Sports, On Sports cũng như VFF Channel.