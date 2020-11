VCK giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2020: Làn gió mới cho bóng đá chuyên nghiệp

Chiều 13/11, 2 trận đấu bán kết giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia – On Sports 2020 sẽ diễn ra trên sân 19/8 Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Hai đội thắng ở bán kết sẽ giành ngôi vị đồng giải nhất và có vé sớm lên chơi tại hạng đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Lịch thi đấu VCK giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020.

Lúc 15h00, Phú Thọ sẽ gặp CAND trong khuôn khổ trận bán kết 1. Được đánh giá cao nhất ở bảng A vòng loại, đội bóng Trung du Bắc Bộ đã nhanh chóng thể hiện bản thân và sớm vươn lên đầu bảng. Cùng với sức mạnh được duy trì ổn định, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đã bảo toàn được lợi thế của mình để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, bất chấp sự bám đuổi gắt gao của Phù Đổng, PVF và Trẻ SHB Đà Nẵng.

Bên kia chiến tuyến, CAND với sự chi viện lực lượng từ HAGL của bầu Đức cũng tạo ra cuộc đua kịch tính ở bảng B với Gia Định, Vĩnh Long và Bình Thuận. Tuy nhiên, chỉ một cú sảy chân đáng tiếng trước Gia Định đã khiến đội bóng ngành Công an phải nhận vị trí nhì bảng bất chấp bỏ xa đội bóng Nam bộ về hiệu số. Theo thể thức giải đấu, thứ hạng của các đội bằng điểm sẽ ưu tiên hiệu số đối đầu trước.

Trước cuộc gặp lúc 15h00 ngày 13/11 trên sân 19/8 Nha Trang, Phú Thọ được đánh giá cao hơn bởi đội bóng này được đào tạo bài bản từ lò đào tạo của Hà Nội FC và được dẫn dắt bởi cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008. Tuy nhiên, CAND cũng hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ từ kinh nghiệm của các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL.

Phú Thọ FC (áo vàng) vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Ở trận đấu lúc 17h30, Gia Định sẽ tiếp đón Phù Đổng ở trận bán kết 2. Đội bóng đang đóng quân tại TP.HCM sẽ phải đối mặt với thử thách từ đội bóng từng chơi ở giải hạng Nhất mùa trước. Đây thực sự là một kèo khó cho Gia Định nhưng với những gì hai đội đã thể hiện thì cuộc đối đầu trên sân 19/8 Nha Trang hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn cho khán giả.

Hai đội giành chiến thắng sẽ nhận danh hiệu đồng hạng nhất và giành vé trực tiếp lên chơi hạng Nhất Quốc gia mùa tới. Trong khi đó, 2 đội thua cuộc sẽ thi đấu trận play-off lúc 15h00 chiều 16/11 trên sân 19/8 Nha Trang để tranh chiếc vé cuối cùng lên hạng Nhất.

Tất cả các trận đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình thể thao - giải trí On Sports (VTC3) cũng như Youtube và Fanpage Next Sports, On Sports, VFF Channel.