Muốn da khỏe đẹp đừng bỏ qua loại vitamin này

(VTC News) -

Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng phổ biến nhất, còn được gọi là axit ascorbic. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi, giảm nếp nhăn của da.

Đặc tính chống oxy hóa của nó giúp bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, mang lại làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Bên cạnh việc hỗ trợ sức khỏe làn da, vitamin C còn được biết đến với rất nhiều công dụng khác. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe liên quan đến loại vitamin này.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể bạn chống lại tổn thương tế bào. (Ảnh: proHealth)

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Khi mùa đông đến gần, chuyên gia thường kêu gọi mọi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường, chẳng hạn như cúm hoặc cảm lạnh.

Việc bổ sung vitamin C đầy đủ có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc các loại bệnh đó.

Do đặc tính tăng cường miễn dịch, vitamin C giúp tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng cơ thể. Nó còn hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện phản ứng miễn dịch tổng thể.

Giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ ung thư

Theo Trung tâm y tế Mỹ Mayo Clinic, vitamin C là chất chống oxy hóa giúp làm giảm tác động của các gốc tự do lên tế bào - nguyên nhân góp phần gây mắc ung thư và các bệnh mãn tính khác.

Trong khi mối liên hệ giữa vitamin C và việc phòng chống ung thư vẫn đang được nghiên cứu chuyên sâu, thì một đánh giá được công bố trên Tạp chí Antioxidants cho hay, lượng vitamin C hấp thụ từ các nguồn tự nhiên như thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư phổi và ung thư vú.

Lợi ích tim mạch

Đặc tính chống oxy hóa của vitamin C giúp giảm tình trạng stress oxy hóa, giữ cho động mạch luôn thông thoáng, từ đó giúp ngăn ngừa chứng tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.

Do đó, theo Bệnh viện Mount Sinai của Mỹ, người bị thiếu vitamin C có thể dễ bị đau tim, đột quỵ hoặc mắc bệnh động mạch ngoại biên, các chứng này là hệ quả từ việc bị xơ vữa động mạch.

Vitamin C là chất chống oxy hóa, chất hóa học tự nhiên có trong một số loại thực phẩm. (Ảnh: redlinefashions)

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt

Khi nói đến việc duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa các vấn đề thị lực, vitamin C cũng là trợ thủ đắc lực. Đặc tính chống oxy hóa của nó giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Viện Hàn lâm nhãn khoa Mỹ, chế độ ăn giàu vitamin C liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Giúp vết thương mau lành

Vitamin C kích thích sự phát triển collagen, là thành phần quan trọng trong quá trình chữa lành của cơ thể. Vì thế, việc bổ sung vitamin C đủ liều lượng là chìa khóa quan trọng để chữa lành vết thương đúng cách, bao gồm vết cắt, vết xước và vết mổ.

Ở những người không nhận đủ vitamin C, vết thương của họ hồi phục chậm hơn so với những người nhận đủ lượng khuyến nghị.

Điều quan trọng cần lưu ý, việc bổ sung vitamin C liều lượng cực thấp hay cực cao sẽ dẫn đến việc thiếu vitamin C, hoặc bị ngộ độc vitamin C. Điều này dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, gây ra một loạt biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Vì vậy, bạn phải theo dõi lượng vitamin C tiêu thụ hàng ngày. Ở phụ nữ, lượng vitamin C được khuyến nghị là 75mg mỗi ngày, nam giới 90mg mỗi ngày.