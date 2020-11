Muốn con cao khỏe thông minh, đừng quên bổ sung Fitobimbi vi chất cho con

Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ

Vi chất dinh dưỡng hay còn gọi là các vitamin và khoáng chất là những thành phần tuy rất nhỏ nhưng rất quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Nói đến vi chất dinh dưỡng là nói đến các vitamin như: vitamin A,B,C,D,E…. và khoáng chất như: Sắt, Kẽm, Phốt Pho, Canxi, Đồng, Iod... Vi chất dinh dưỡng đa phần được bổ sung từ bên ngoài bằng các thức ăn hoặc các sản phẩm chứa đa vi chất.

Vi chất dinh dưỡng có rất nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ, nó tham gia vào hầu hết mọi hoạt động sinh hóa trong cơ thể như:

Vitamin: Là thành phần thiết yếu cấu tạo nên tế bào và sự phát triển cũng như sự duy trì của tế bào, nó còn tham gia vào các quá trình chuyển hóa chất, năng lượng, giúp tăng cường miễn dịch. Không những thế vitamin còn tham gia điều hòa hoạt động của thần kinh, tim mạch, và là chất xúc tác giúp đồng hóa, chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Vitamin còn giúp bảo vệ tế bào khỏi bị oxy hóa, khử độc và sửa chữa cũng như tham gia điều trị bệnh lý của cơ thể khi thiếu vitamin như khô mắt (thiếu vitamin A), còi xương (thiếu vitamin D)…

Khoáng chất: Giúp cân bằng dịch lỏng của cơ thể, tham gia vào cấu tạo tế bào và giúp duy trì sự phát triển của răng, xương, cơ và thần kinh….

Có thể thấy vitamin và khoáng chất vô cùng quan trọng với sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhận thức của cha mẹ về vai trò của vi chất dinh dưỡng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc hiểu biết về vai trò của vi chất dinh dưỡng cũng như nâng cao ý thức bổ sung vi chất dinh dưỡng cho con là chìa khóa vô cùng quan trọng để giúp bé phát triển toàn diện.

Biểu hiện khi thiếu vi chất dinh dưỡng

Thiếu vi chất thường có biểu hiện chung như biếng ăn sau khi ốm, mệt mỏi, kém tiếp thu, nhanh xuống sức khi hoạt động thể chất. Thiếu vi chất độ nặng sẽ có những biểu hiện rõ rệt hơn như da xanh tái, biếng ăn, đãng trí, hay quên, bị chậm phát triển chiều cao, chậm phát triển hệ sinh dục, móng tay và tóc rụng nhiều, dễ gãy, mắt mờ, hay ốm vặt…

Hệ lụy của việc thiếu vi chất ảnh hưởng không chỉ về sức khỏe, tầm vóc mà cả trí tuệ của bé sau này. Vì thế, không nên chờ cho đến khi trẻ đã có biểu hiện nặng thì mới bổ sung cho con, cha mẹ hãy bổ sung cho con càng sớm càng tốt các vi chất dinh dưỡng quan trọng và thiết yếu.

Lý do mẹ nên bổ sung Fitobimbi vi chất cho con

Hiểu được những lo lắng của cha mẹ trong việc cần bổ sung vi chất dinh dưỡng cho con, Fitobimbi đã có bộ sản phẩm vi chất đa dạng bổ sung rất nhiều loại vitamin và khoáng chất phong phú cho bé như:

Fitobimbi Appetito: Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon, tăng cường sức khỏe. Fitobimbi Immuno: Bổ sung một số vitamin và khoáng chất cho cơ thể như vitamin E, vitamin B6, Đồng, Kẽm cho bé, giúp tăng cường sức đề kháng.

Fitobimbi Ferro C: Bổ sung Sắt, Kẽm, vitamin C, vitamin B12 cho cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu Sắt, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Fitobimbi Calcio: bổ sung Canxi và vitamin D3, vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu canxi, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi, hỗ trợ phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, xương mềm yếu, chậm mọc răng do thiếu canxi. Hỗ trợ sự phát triển hệ xương, răng chắc khỏe.

Fitobimbi Vitemix: Bổ sung các vitamin nhóm B như B1, b2, B6, B12, vitamin C, E, A, D, K, Acid folic….cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu hụt vitamin ở trẻ nhỏ.

Với bộ sản phẩm vi chất của Fitobimbi, giúp bé bổ sung các loại vi chất thiết yếu để giúp bé ăn ngon, lên cân, phát triển tốt, mắt sáng, ngủ tốt, tiêu hóa tốt, ít ốm đau, hạn chế được các bệnh do thiếu vitamin và khoáng chất.

Hơn thế nữa, chẳng những bổ sung đủ vi chất cho bé, bộ sản phẩm vi chất Fitobimbi còn có những ưu điểm rất tuyệt vời như: Các vitamin và khoáng chất của Fitobimbi vi chất đa số đều được chiết xuất từ thảo dược, rất an toàn, dễ hấp thu và lành tính đối với trẻ. Bộ sản phẩm Fitobimbi được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm của Fitobimbi vi chất đều được kiểm định với các tiêu chuẩn gắt gao như ISO, IVEGAN, CGMP.

Đặc biệt, các sản phẩm vi chất của Fitobimbi đa số đều có thành phần Hoa Cúc Đức – có tác dụng giúp giảm viêm và giảm co cứng cơ tiêu hóa – giúp hạn chế các tác dụng phụ khi bổ sung các loại khoáng chất cho bé, giảm đau dạ dày khi bổ sung khoáng chất. Dùng các sản phẩm của Fitobimbi vi chất mẹ cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì không gây nóng và táo bón cho bé.

Đã có rất nhiều mẹ sử dụng Fitobimbi vi chất cho con mà phản hồi vô cùng tích cực như bé: hồng hào, ăn uống tốt hơn, không còn rụng tóc, gãy móng tay, khó ngủ, quấy khóc, chiều cao phát triển tốt và cân nặng đạt chuẩn.

Mọi thông tin xin liên hệ hotline 1800 8070 hoặc website: fitobimbi.vn để được biết thêm chi tiết.